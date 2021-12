Guerrero, Pizarro y Farfán conformaban los '4 fantásticos' con Juan Vargas. | Fuente: AFP

La Selección Peruana contó en su momento con los denominados '4 fantásticos'. Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero junto a Juan Vargas lideraban la bicolor por ser los jugadores con más experiencia y que destacan en Europa.

A los cuatro conocidos futbolistas se les unía un gran amistad, pero al parecer en el pasar de los años la relación se rompió, tal como asegura el 'Loco' Vargas, que señaló que "hace tiempo perdió comunicación" con Farfán y Guerrero.

"Yo quisiera tener la explicación, quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos muy buenos amigos. De repente me equivoqué, pero de repente hemos sido muy buenos compañeros porque compartíamos y teníamos reuniones salíamos juntos. Pero se acabó", señaló el exjugador de Universitario a Trome.

Vargas no se explica el por qué del alejamiento e incluso destaca que en cambio sí habla con Luis Advíncula, André Carrillo y Yoshimar Yotún.

"El motivo, no lo sé. Algún día se sabrá. Algún día tendremos la oportunidad de hablar con los dos, nos encerraremos en cuatro paredes, los tres o los cuatro, a hablaremos porque yo hablo con la mayoría de los chicos de la selección. Ellos, incluso, me mandan sus camisetas, ahora última me ha mandado Advíncula. Como te digo, hablo con Carrillo, con Yotún. Los cuatro fantásticos se desactivaron, nos desactivamos", culminó.

Farfán y Guerrero

Los que sí mantienen una excelente relación son Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, a quien la 'Foquita' lo quiere convencer para que fiche por Alianza Lima.

A través las redes sociales, ambos jugadores de la Selección Peruana aparecieron muy unidos en los últimos días para ratificar su amistad.





