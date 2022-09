Carlos Zambrano | Fuente: FPF

En las últimas horas se dio a conocer que Robert Lewandowski se refirió a Carlos Zambrano criticando su agresividad a la hora de marcarlo en algún partido que disputó contra Eintracht Frankfurt. Por su parte, el defensor central peruano respondió a los comentarios del delantero polaco, actualmente en FC Barcelona.

"Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. Me enojó bastante que el árbitro no estuviera viendo lo que pasaba. Los defensores pueden hacer más que los delanteros muchas veces, no es una pelea pareja", sostuvo Lewandowski en el medio polaco Kwartalnik Sportowy.

Por su parte, Marco Zambrano, hermano del jugador peruano, escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Hey, hay alguien que aún no te olvida, parece. El mejor '9' del mundo en la actualidad sigue soñando contigo, Carlos Zambrano. De todas formas soy fan del gran Robert Lewandowski", sostuvo etiquetando a ambos jugadores.

La respuesta del 'Kaiser' no se hizo esperar y comentó: "Yo también soy su fan", indicó el defensor peruano, quien actualmente milita en Boca Juniors y se encuentra concentrado con la Selección Peruana en Los Ángeles para los partidos amistoso ante México y El Salvador.

Fecha y hora del amistoso Perú vs. México



La Selección Peruana tendrá su debut al mando de Juan Reynoso en la fecha FIFA. El combinado nacional enfrentará, en primer lugar, a México, el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 pm. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Rose Bowl Stadium de California.