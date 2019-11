Tite reveló discusión con Lionel Messi en el Argentina vs. Brasil: "Él me calló pero yo le dije que se callara" | Fuente: AFP

La Selección de Argentina venció por la mínima diferencia a Brasil en un encuentro con muchas ocasiones de gol por ambos lados, pero también con una discusión, entre el entrenador brasileño,Tite, y Lionel Messi.

El astro argentino abrió el marcador desde el punto penal luego que a él le cometieran la falta dentro del área. Sin embargo, la decisión del árbitro no le gustó a Tite, quien tras el gol discutió con la 'Pulga'.

El estratega, dolido por la derrota, explicó lo que pasó. "Sólo me quejé porque se suponía que Messi debía recibir la tarjeta amarilla. El me mandó a callar, luego le dije a él que se callara. Y ahí acabó. No quiero responder eso para no generar situaciones. Pero es una situación de juego, es algo extraordinario", declaró en conferencia de prensa.

Además Tite criticó la decisión del árbitro por cobrar la falta. "Para mí no fue falta de Alex Sandro sobre Messi. No fue penalti. Méritos para Argentina que ganó el Superclásico. Pero partidos como este, entre Brasil y Argentina, necesitan árbitros con experiencia", puntualizó.