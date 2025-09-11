Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Luis Ramos sobre las comparaciones con Paolo Guerrero: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos sobre las comparaciones con Paolo Guerrero:
Luis Ramos sobre las comparaciones con Paolo Guerrero: | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @TuFPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Yo respeto a Paolo (Guerrero), todo lo que ha dado por el país, pero cada jugador hace su historia", indicó Luis Ramos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alzó su voz de protesta. Luis Ramos, delantero de la Selección Peruana, se mostró incómodo por las comparaciones con Paolo Guerrero.

En declaraciones a la prensa, el atacante de América de Cali dijo aceptar las críticas, pero cree que no es necesario comparar jugadores porque cada un "hace su historia".

"Hay críticas. Cuando te va bien, hablan bien de ti. Pero comparaciones creo que no deberían hacerse. Yo respeto a Paolo (Guerrero), todo lo que ha dado por el país, pero cada jugador hace su historia", indicó en un primer momento.

"Uno se prepara para hacer una buena carrera. Estoy agradecido por la oportunidad de poder jugar y conforme vaya pasando el tiempo me irán saliendo las cosas", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Luis Ramos y su momento en la Selección y América de Cali

Por otro lado, dijo sentirse orgulloso del equipo que tiene Bicolor y buscará seguir sumando goles en su club para afrontar los nuevos desafíos que tiene en el camino.

"Vamos asimilando el momento, a todo esto le saco siempre lo positivo. Estoy orgulloso de todos los jugadores que dimos la cara, los más grandes, los más jóvenes, orgulloso también del comando técnico. Sé que Óscar no seguirá con nosotros, pero rescato lo más positivo del grupo", expresó Ramos.

 "Trabajo mucho para dar lo mejor de mí, voy a seguir haciéndolo. Hoy regreso a mi club a seguir mejorando, logrando cosas importantes y preparándome de la mejor manera para afrontar lo que viene", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Luis Ramos Paolo Guerrero Selección Peruana

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA