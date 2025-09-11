Luis Ramos sobre las comparaciones con Paolo Guerrero: "Cada jugador hace su historia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alzó su voz de protesta. Luis Ramos, delantero de la Selección Peruana, se mostró incómodo por las comparaciones con Paolo Guerrero.

En declaraciones a la prensa, el atacante de América de Cali dijo aceptar las críticas, pero cree que no es necesario comparar jugadores porque cada un "hace su historia".

"Hay críticas. Cuando te va bien, hablan bien de ti. Pero comparaciones creo que no deberían hacerse. Yo respeto a Paolo (Guerrero), todo lo que ha dado por el país, pero cada jugador hace su historia", indicó en un primer momento.

"Uno se prepara para hacer una buena carrera. Estoy agradecido por la oportunidad de poder jugar y conforme vaya pasando el tiempo me irán saliendo las cosas", complementó.

Luis Ramos y su momento en la Selección y América de Cali

Por otro lado, dijo sentirse orgulloso del equipo que tiene Bicolor y buscará seguir sumando goles en su club para afrontar los nuevos desafíos que tiene en el camino.

"Vamos asimilando el momento, a todo esto le saco siempre lo positivo. Estoy orgulloso de todos los jugadores que dimos la cara, los más grandes, los más jóvenes, orgulloso también del comando técnico. Sé que Óscar no seguirá con nosotros, pero rescato lo más positivo del grupo", expresó Ramos.

"Trabajo mucho para dar lo mejor de mí, voy a seguir haciéndolo. Hoy regreso a mi club a seguir mejorando, logrando cosas importantes y preparándome de la mejor manera para afrontar lo que viene", finalizó.

