A paso firme: Perú mantiene a todos sus surfistas culminado el quinto día del ISA World Surfing Games 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sigue en carrera. Perú mantiene a todos sus surfistas en carrera terminado el quinto día del ISA World Surfing Games (WSG) 2025 que se disputa en El Salvador.

El día empezó con la participación de Alonso Correa y Lucca Mesinas en la ronda cuatro de la competencia. Correa quedó en el primer lugar del heat 1 con 12.67 puntos, poniendo su nombre en la ronda 5. De la misma manera sucedió con Mesinas, quien quedó en el segundo lugar del heat 5 con 13.43 puntos.

En la rama femenina tuvieron participación —en la ronda 3— Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas. Aguirre se quedó con la primera posición del heat 2 con 13.77 puntos, clasificando a la siguiente etapa. Lo mismo sucedió con Rodríguez, que quedó segunda en el heat 3, y con Rosas, quien quedó primera en el heat 7 con 12.07 puntos.

De esta manera, Perú mantiene a cinco de sus surfistas en los cuadros principales, los mismos que Estados Unidos, a la espera de que Lucas Pérez Del Solar, que se encuentra en el heat 2 del repechaje cuatro, vuelva a ponerse en carrera.

La selección peruana de surf, integrada por atletas del Programa Ciclo Olímpico y del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, está cada vez más cerca del título en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025, tras una jornada brillante en el quinto día de competencia. pic.twitter.com/tETziKbvKY — ipdperu (@ipdperu) September 10, 2025

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Peruanos en el ISA World Surfing Games 2025 | Día seis: 11 de septiembre

Hombres

Ronda 5

Hora de inicio: 7:20 a.m.

Heat 1

Alonso Correa (Perú)

Kian Martin (Suecia)

Franco Radziunas (Argentina)

Douglas Silva (Brasil)

Heat 3

Kauli Vaast (Francia)

Teva Bouchgua (Marruecos)

Dane Henry (Australia)

Lucca Mesinas (Perú)

Repechaje 4

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Heat 2

Lucas Pérez del Solar (Perú)

Maximiliano Sáenz (Ecuador)

* Por confirmar

* Por confirmar

Mujeres

Ronda 4

Hora de inicio: 6:00 a.m.

Heat 2

Sol Aguirre (Perú)

Eden Walla (Estados Unidos)

Sally Fitzgibbons (Australia)

Arena Rodríguez (Perú)

Heat 3

Lucía Indurain (Argentina)

Ellie Harrison (Australia)

Daniella Rosas (Perú)

Kiara Goold (Francia)