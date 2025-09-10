Últimas Noticias
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

A paso firme: Perú mantiene a todos sus surfistas culminado el quinto día del ISA World Surfing Games 2025

Perú sigue entres los mejores del Isa World Surfing Games 2025
Perú sigue entres los mejores del Isa World Surfing Games 2025 | Fuente: X | Fotógrafo: @IPD
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú sigue manteniendo a todos sus surfistas en competencia en el ISA World Surfing Games 2025. Conoce los horarios de los heat que se correrán el día 6 de competencia.

Sigue en carrera. Perú mantiene a todos sus surfistas en carrera terminado el quinto día del ISA World Surfing Games (WSG) 2025 que se disputa en El Salvador.

El día empezó con la participación de Alonso Correa y Lucca Mesinas en la ronda cuatro de la competencia. Correa quedó en el primer lugar del heat 1 con 12.67 puntos, poniendo su nombre en la ronda 5. De la misma manera sucedió con Mesinas, quien quedó en el segundo lugar del heat 5 con 13.43 puntos. 

En la rama femenina tuvieron participación —en la ronda 3— Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas. Aguirre se quedó con la primera posición del heat 2 con 13.77 puntos, clasificando a la siguiente etapa. Lo mismo sucedió con Rodríguez, que quedó segunda en el heat 3, y con Rosas, quien quedó primera en el heat 7 con 12.07 puntos.

De esta manera, Perú mantiene a cinco de sus surfistas en los cuadros principales, los mismos que Estados Unidos, a la espera de que Lucas Pérez Del Solar, que se encuentra en el heat 2 del repechaje cuatro, vuelva a ponerse en carrera.

Peruanos en el ISA World Surfing Games 2025 | Día seis: 11 de septiembre

Hombres

Ronda 5

Hora de inicio: 7:20 a.m. 

Heat 1

  • Alonso Correa (Perú)
  • Kian Martin (Suecia)
  • Franco Radziunas (Argentina)
  • Douglas Silva (Brasil)

Heat 3

  • Kauli Vaast (Francia)
  • Teva Bouchgua (Marruecos)
  • Dane Henry (Australia)
  • Lucca Mesinas (Perú)

Repechaje 4

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Heat 2

  • Lucas Pérez del Solar (Perú)
  • Maximiliano Sáenz (Ecuador)
  • * Por confirmar
  • * Por confirmar

Mujeres

Ronda 4

Hora de inicio: 6:00 a.m.

Heat 2

  • Sol Aguirre (Perú)
  • Eden Walla (Estados Unidos)
  • Sally Fitzgibbons (Australia)
  • Arena Rodríguez (Perú)

Heat 3

  • Lucía Indurain (Argentina)
  • Ellie Harrison (Australia)
  • Daniella Rosas (Perú)
  • Kiara Goold (Francia)

Tags
ISA World Surfing Games 2025 Selección Peruana

