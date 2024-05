¿Decisión tomada? Matteo Pérez Vinlof fue convocado a la Selección de Suecia Sub 21

Cada vez más lejos. Matteo Pérez Vinlof, actual futbolista del Bayern Munich, fue convocado por la Selección de Suecia Sub 21 para los amistosos que disputará ante Inglaterra y Croacia.

A través de un comunicado, los Vikingos dieron a conocer la nómina de jugadores que estarán presentes en los cotejos de los días 7 y 11 de junio, donde destaca el futbolista de padre peruano.

"La plantilla sub-21 para los partidos internacionales amistosos que se jugarán en Croacia en junio", escribió la Federación Sueca de Fútbol.

Como se recuerda, Matteo Pérez debutó de manera oficial en el Bayern Munich en el encuentro ante Wolfsburgo en la penúltima fecha de la Bundesliga.

"Raíces peruanas sobre el césped del Allianz Arena. ¡Enhorabuena por el debut con el primer equipo, Matteo Perez-Vinlöf!", escribió la cuenta oficial del Bayern en sus redes sociales.

Matteo Pérez en la Selección Peruana

Matteo Pérez ha sido tentado por la Selección Peruana Sub 20. De acuerdo con José 'Chemo' del Solar, previo a los encuentros amistosos frente a Costa Rica, indicó que se comunicó con los familiares del jugador para de contar con él, pero, recibió una respuesta negativa.

“Hemos hablado con la familia de Matteo. Hay interés nuestro, pero no de ellos. Así de concreto lo digo, eso es lo que ha pasado.", indicó en un primer momento.

"Nosotros les mostramos el interés para que ellos vengan a jugar con nosotros, ellos pueden jugar en este Sub 20, tienen la edad para estar en esta Sub 20, pero la verdad es que, por el momento, no tenían el interés", complementó.

