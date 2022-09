Juan Reynoso y la razón para no convocar a ningún jugador de Melgar | Fuente: Melgar

Juan Reynoso anunció este viernes su primera convocatoria para la Selección Peruana. El entrenador de la ‘bicolor’ llamó la atención por no dar solo una lista 27 de citados para los amistosos contra México y El Salvador, ya que el estratega también presentó una “lista selectiva” con jugadores de la Liga 1 Betsson.

Un total de 48 futbolistas fueron mencionados, pero ninguno de ellos pertenece a Melgar. Juan Reynoso explicó sus razones de no considerar a algún integrante del elenco rojinegro, que compitió hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2022.

“Más que premiar, lo que no quisiéramos es castigarlo. Si comparas los partidos que tuvo Melgar, ya le saca ventaja al resto de clubes. Encima, si hoy perdiese a sus jugadores en tres partidos, viajarían con nosotros para jugar unos minutos, para nada lo veo congruente. Tratamos de optimizar y que no se saturen por viajes. Pasa por ahí”, explicó el estratega de la Selección Peruana en conferencia de prensa.





Ningún jugador de Melgar convocado a la Selección Peruana



Melgar llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2022 | Fuente: AFP

Melgar ha realizado una destacada temporada 2022. A nivel internacional llegó hasta la semifinal de la Copa Sudamericana, mientras que en la Liga 1 Betsson ganó el Torneo Apertura y tiene la opción de convertirse en líder del Clausura.

Algunos jugadores con rendimiento resaltado en la campaña son los laterales Alejandro Ramos y Paolo Reyna. Otros jugadores ya tuvieron pasado en la Selección Peruana, siendo el caso de Alexis Arias, Luis Iberico y Carlos Cáceda. En el caso del arquero, Juan Reynoso mencionó que no tiene cerrada las puertas en la ‘bicolor’.

"Lo de Cáceda pasa por la pregunta puntual de no quitarle a Melgar un jugador importante. Iba a jugar un partido contra los tres que jugarán en su equipo. A (Alejandro) Duarte lo sigo hace tiempo. Lo he visto bien en Cristal y me interesa ver cómo responde al lado de Pedro (Gallese) y (José) Carvallo. Cuando uno convoca en Selección, no es una lista cerrada. Mi intención es que en mediano plazo los del selectivo se acerquen. Los que no están hoy en el selectivo, seguro en un futuro van a integrarse", explicó.

Lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese: (Orlando City), José Carvallo (Universitario), Alejandro Duarte (Sporting Cristal).

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (Nueva York City), Carlos Zambrano (Boca Juniors), Luis Abram (Cruz Azul), Marcos Lopez (Feyenoord ), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Araujo (FC Emmen), Nilson Loyola (Sporting Cristal).

Mediocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo), Wilder Cartagena (Orlando City), Pedro Aquino (Club América), Sergio Peña (Malmö) Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), André Carrillo (Al Hilal FC), Yordy Reyna (Charlotte FC), Christian Cueva (Al Fateh), Edison Flores (Atlas), Christofer Gonzales (Al-Adalah), Piero Quispe (Universitario).

Delanteros: Gianluca Lapadula (Cagliari), Santiago Ormeño (Chivas de Guadalajara), Alex Valera (Al Fateh), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).





