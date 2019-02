Agustín Lozano asumió la presidencia de la FPF en reemplazo de Edwin Oviedo. | Fuente: Andina

Agustín Lozano salió a dar la cara por primera vez luego de que la FIFA anunciara que Perú ya no será la sede del Mundial Sub 17. En diálogo exclusivo con RPP Noticias, el mandamás de la FPF agradeció al estado peruano por su colaboración en todo este proceso pero lamentó que la FIFA considere que no se vayan a cumplir los tiempos en la mejora de infraestructura.

"Lamento mucho que la FIFA haya tomado esta decisión. A pesar de que ha estado colaborando, el estado peruano no ha podido cumplir en sus tiempos el mejoramiento de la infraestructura. Sobre todo, un requisito que faltó firmar fue el tema de los impuestos. Sin embargo, debo agradecer al estado peruano. La FIFA dijo que se iba a demorar 3 meses todo lo relacionado al mantenimiento de estadios y eso era imposible teniendo en cuenta que el Mundial es en octubre", dijo.

Por otro lado, Agustín Lozano dio a conocer que otro motivo por el cual Perú dejó de ser sede del Mundial Sub 17 es porque hubo mucha demora para exonerar a la FIFA de los impuestos ante todo lo que iban a invertir.

"La FPF ha venido cumpliendo con los trabajos de organización, este tema no tiene nada que ver con un asunto federativo. Aquí FIFA considera que no se ha cumplido con agilizar el tema de la exoneración de los impuestos y su equipo de competiciones creen que no llegaremos a octubre. Hay una programación mundial que se tiene que cumplir por más que uno quiera acelerar, pero no estoy para juzgar a nadie sino para agradecer a todos los que pusieron su esfuerzo", concluyó Agustín Lozano.