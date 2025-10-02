Oliver Sonne fuera de la convocatoria de Manuel Barreto: ¿por qué no fue llamado para el partido contra Chile?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso ante Chile del próximo 10 de octubre.

Como se tenía previsto, Manuel Barreto, quien dirigirá los encuentros de la Bicolor, llamó a nuevos jugadores para este proceso, donde destacan Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea y Diego Romero.

Sin embargo, también se espera la convocatoria de algunos actuales futbolistas, como es el caso de Oliver Sonne. RPP pudo conocer que el propio jugador pidió no ser llamado porque desea recuperar el espacio perdido en el Burnley.

Y es que el lateral derecho ha dejado de ser considerado por su técnico. En los primeros partidos tuvo gran participación, pero en los últimos cuatro encuentros no ha sido convocado en tres, por lo que espera recuperar terreno.

A pesar de su pedido, se conoció que, lo más probable, es que esté en la convocatoria para noviembre, donde Perú enfrentará a Rusia y Chile.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes).

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

