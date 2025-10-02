Con sorpresas: Manuel Barreto dio su lista de convocados en la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oficial. Manuel Barreto, director técnico interino de Perú, dio la lista de convocados para lo que será el próximo partido amistoso contra Chile, agendado para el 10 de octubre.

RPP pudo conocer sobre los convocados del entrenador de la Selección Peruana, Manuel Barreto, de cara a lo que será el cotejo de 'La Roja' en el Estadio Bicentenario de La Florida, el cual tiene una capacidad para 25,000 espectadores.

Una de las sorpresas en el llamado de Barreto en Perú es el delantero Felipe Chávez, quien tiene 18 años y actualmente se desempeña en el Bayern Munich II, el filial del elenco bávaro que es el vigente campeón de la Bundesliga.

Alex Valera regresa a la Selección Peruana para un amistoso. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Los nombres de Perú, dirigido por Manuel Barreto

Otros de los que citó el DT, que también tiene el cargo de director de la Unidad Técnica de Menores, es Juan Pablo Goicochea. El exAlianza Lima juega en el argentino Platense.

En tanto, Anderson Villacorta fue incluido en la lista. El defensa en estos momentos defiende la camiseta del Mineros de Zacatecas, de la Liga Expansión mexicana.

Por el lado de la Liga1, Alex Valera está incluido en la Selección Peruana debido a sus últimas buenas actuaciones con la camiseta de Universitario de Deportes. Fueron incluidos, además, jugadores de Alianza Lima como Renzo Garcés y Kevin Quevedo. Del lado de Sporting Cristal dicen presente, por ejemplo, Diego Enríquez y Maxloren Castro.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).