Paolo Guerrero, goleador histórico de la bicolor. | Fuente: EFE

Paolo Guerrero llegó el martes a la premiación de los mejores jugadores de la Liga 1 Betsson temporada 2021. El delantero de la Selección Peruana fue consultado por la prensa sobre su futuro y la posibilidad que fiche por el Boca Juniors.

“No te puedo hablar ahorita sobre mi futuro a donde iría. Estoy concentrado en mi recuperación y después se verá”, señaló Guerrero, que ahora esta concentrado en recuperarse de la lesión de su rodilla.

“Yo no tengo la última palabra, yo no defino nada. Estoy enfocado en mi recuperación, más de eso no puedo hablar. Quizás mi representante debe tener más detalle sobre, pero yo nada”, resaltó el exjugador del Inter de Porto Alegre.

Sobre la también chance de Christian Cueva para ser contratado por Boca Juniors, sostuvo: “Todas las ligas son importantes. Christian viene jugando muy bien en su liga, viene jugando muy bien en la selección. Así que, mientras estemos bien todo suma”, puntualizó.

Paolo Guerrero se desvinculó del Inter de Brasil y sonó hace unas semanas como refuerzo de Boca Juniors para el 2022.

Sobre Alianza Lima

"Con Jefferson conversamos todo el tiempo. Yo no descarto nada. Yo me mantengo trabajando y en algún momento lo definiré", respondió el 'Depreador' que se formó en Alianza Lima.





NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.