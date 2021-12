Paolo Guerrero es jugador libre. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero se encuentra en pleno proceso de recuperación de su lesión a la rodilla. Y al parecer el delantero de la Selección Peruana va por buen camino luego de las declaraciones del preparador físico de la bicolor, Néstor Bonillo, en entrevista a RPP Noticias. Aunque al mismo tiempo, su futuro es una incertidumbre debido que es jugador libre tras desligarse del Inter de Porto Alegre en octubre pasado.

Al respecto, desde Chile aseguraron el marets 28 de diciembre, que Paolo Guerrero estaba cerca de fichar por el Colo Colo. En el programa de TV del país sureño ESPN F90, el exfutbolista Patricio Yáñez dio detalles del supuesto 'bombazo'.

“Vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro me dice que (está) a una firma, que están todos los temas muy atados: tiempo, duración del contrato... no me dicen cuánto. Los temas económicos están completamente cerrados. Tendría que estar acá el próximo lunes, el próximo año”, señaló el ‘Pato’.

Se rectificó sobre el caso Paolo Guerrero

Sin embargo, Yáñez cambió su discuros 24 horas después y este miércoles destacó que la jornada pasada fue el 'Día de los Inocentes'.

"¿Ayer qué día era?", señaló el exatacante de la 'Roja' en el estadio de Radio Agricultura. "Pero no le pongan color, si es ponerle un poco de humor a la vida, tan graves. Eso es todo, sentido del humor, que tanta falta nos hace en este país. En todo caso, el informante me envía esta noticia en la tarde, yo le respondo 'no te lo puedo creer ¿lo puedo decir al aire?' y me dice 'No, caíste Gilberto. Día de los inocentes", culminó.



Paolo Guerrero aún no decide sobre cuál será su próximo equipo. Ahora está enfocado en mejor físicamente para jugar con la bicolor en las Eliminatorias Qatar 2022.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora de la variante Ómicron del coronavirus?

Hace cuatro semanas se dio el primer anuncio de la variante Ómicron en Sudáfrica. Hoy, prácticamente se ha expandido en Europa y es predominante en Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante?