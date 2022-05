Selección Peruana: Paolo Guerrero anunció estar "recuperado" en su regreso al país | Fuente: AFP

El goleador histórico está de vuelta. Paolo Guerrero retornó al país en la madrugada del martes, a solo días de la convocatoria de la Selección Peruana que Ricardo Gareca revelará con miras al repechaje del Mundial Qatar 2022, anunciado que se encuentra “recuperado” de la lesión que aquejaba en la rodilla derecha.

“Gracias a Dios hoy me encuentro recuperado, muy bien. Me Falta hacer trabajo físico, me falta tocar un poco la pelota, porque estaba trabajando en un centro de alto rendimiento donde solo entrenaba yo”, contó el delantero desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Paolo Guerrero regresó de Estados Unidos después de tres meses, donde trabajó en solitario en un centro de alto rendimiento en el que hizo hincapié en superar las molestias en su rodilla derecha, motivo por el cual no disputa un partido oficial desde el 7 de octubre del 2021.

“¿Mi lesión? Estuve mucho tiempo enfocado en mi recuperación, no es de ahora. Lo más importante, como siempre lo dije, era estar recuperado de la rodilla, que no me moleste. Gracias a Dios encontré eso, ya no me molesta. He venido trabajando solo, en un centro de alto rendimiento, me siento muy bien, me falta trabajar con la pelota”, señaló el ‘Depredador”.

Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana y máximo artillero del ciclo de Ricardo Gareca, precisó haber dejado atrás las molestias físicas a solo días de la convocatoria de la ‘bicolor’ para el repechaje del Mundial Qatar 2022, el próximo 13 de junio.

“Fue sumamente difícil. Las personas que me conocen, de mi entorno, saben de todo el sacrificio que he podido hacer, de toda la dedicación, de todo el profesionalismo que puse en todo este tiempo. No fue fácil y doy gracias que me siento bien ahora”, mencionó.

Su puesta a punto, según menciona, debe complementarse con el trabajo con el balón, factor que le podría brindar la Selección Peruana en sus días de preparación que se realizará en Barcelona. Cabe mencionar que Paolo Guerrero no tiene club, por lo que no existe dificultad de que pueda ser citado. Además, antes de viajar a Estados Unidos, entrenaba en Videna bajo la supervisión del comando técnico de Gareca.

“¿Lo más difícil? Tener paciencia, perseverancia, estar alejado de las canchas no le hace bien a cualquier atleta, de su deporte favorito. Me encuentro recuperado, muy bien, ha sido un proceso difícil”, concluyó el delantero.





