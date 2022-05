Paolo Guerrero: "De Alianza Lima no me hablaron, en ningún momento me dijeron 'te queremos'" | Fuente: Andina

Paolo Guerrero retornó al país después de su estadía de tres meses por Estados Unidos. El ‘Depredador’ contó que está recuperado de la lesión en la rodilla derecha que lo ha tenido desde octubre pasado sin actividad y expresó su deseo de volver a la Selección Peruana, a pesar de la proximidad de la convocatoria del repechaje del Mundial Qatar 2022.

El delantero de 38 años afirmó que su deseo es “seguir jugando”, incluso aunque no sea llamado por Ricardo Gareca. Ante ello fue consultado respecto a su futuro a nivel de clubes y en particular por Alianza Lima, elenco del cual es hincha y al que se le vinculó desde su salida de Internacional de Brasil.

"No hemos tocado el tema con Alianza Lima. No me han venido a hablar. En ningún momento tocamos ese tema. Lo dejo bien claro aquí, porque creo que hay varios hinchas de Alianza Lima que se sintieron resentidos, pero yo lo digo claramente, que en ningún momento me dijeron ‘Mira Paolo, te queremos. Queremos que estés acá con nosotros. ¿Cómo hacemos?’", afirmó Paolo Guerrero.

¿Paolo Guerrero firmará por Alianza Lima?

Paolo Guerrero no llegó a debutar a nivel profesional con Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

El libro de pases en la Liga 1 Betsson volverá a activarse el 13 de junio y estará abierto hasta el 10 de julio. Si Alianza Lima u otro club desea reforzarse pensando en el torneo Clausura, dispondrá de ese periodo para inscribir a los futbolistas.

En el caso de Paolo Guerrero, cabe mencionar que no ocupa plaza de extranjero, punto a favor de todo cuadro interesado por ‘9’ en el fútbol peruano. Sin embargo, el atacante señaló que también evalúa alternativas en el extranjero.

"Si se me acercan (de Alianza Lima) vamos a iniciar seguramente conversaciones, como también tengo mi representante en contacto con otros clubes", manifestó el delantero.





