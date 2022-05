Paolo Guerrero: "Si no me convocan al repechaje, me seguiré preparando" | Fuente: Selección Peruana

Pasaron tres meses para el regreso de Paolo Guerrero al país. El goleador histórico de la Selección Peruana arribó a Lima a solo días de conocerse la convocatoria de Ricardo Gareca para el repechaje del Mundial Qatar 2022, donde la ‘bicolor’ jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Paolo Guerrero atendió a los medios en el aeropuerto Jorge Chávez y dijo estar “recuperado” de la lesión en la rodilla derecha, la que lo llevó a estar sin actividad oficial desde octubre del 2021. El delantero fue consultado por su presencia en el repechaje y afirmó que su intención es continuar con su carrera profesional.

"Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando, porque yo quiero seguir jugando. Las personas de mi entorno saben todo el sacrificio y dedicación que puse en este tiempo. No fue fácil, me siento bien en este momento”, afirmó el delantero de 38 años.

¿Paolo Guerrero infiltrado en la Selección Peruana?

Perú vs. Chile en octubre del 2021, el último partido disputado por Paolo Guerrero | Fuente: Selección Peruana

En las Eliminatorias, en el triunfo 2-0 frente a Chile en Lima el pasado 7 de octubre, Paolo Guerrero fue titular y jugó durante 62 minutos. Aquel cotejo fue el último que disputó, cuando los dolores en la rodilla derecha le llevaron a parar. El atacante reveló que antes de aquel compromiso ya presentaba dificultades, pero aun así estuvo presente.

"Hay muchos que no saben y se dedican a hablar. Yo los llamo ‘pseudoperiodistas’, porque no saben cómo jugué contra Chile. Horas antes, y le pueden preguntar al maestro Néstor Bonillo y al doctor, me sacaron líquido de la rodilla para jugar”, manifestó.

Durante el 2021, Paolo Guerrero estuvo presente en 21 partidos entre la Selección Peruana e Internacional (antes de la rescisión de su contrato). Aportó una asistencia y dos goles. Solo dos veces completó los 90 minutos en los compromisos (contra Colombia y Uruguay).





