Paolo Guerrero anotó tres goles con Perú en la Copa América 2019. | Fuente: EFE

El delantero del Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero (35 años), volvió a referirse sobre su actuación en la Copa América 2019. El ‘Depredador’ anotó tres goles y la Selección Peruana terminó como subcampeón.

"La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien", señaló Guerrero en conferencia de prensa.

Cuando fue consultado sobre su importancia en el equipo ‘colorado’, el goleador peruano sostuvo: "No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año", precisó.

Guerrero no jugó ante Gremio por precaución de cara al choque ante Nacional de Uruguay, que se desarrollará el miércoles 24 de julio por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.