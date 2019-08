Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana e Inter de Porto Alegre. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Paolo Guerrero no participará de los dos amistosos que la Selección Peruana jugará en esta fecha FIFA doble, ante Ecuador y Brasil. Y no lo hará porque él lo eligió así. Media hora antes de la conferencia de prensa para anunciar a los convocados, Ricardo Gareca recibió una llamada del delantero, en la que le dio a conocer su decisión.

Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la FPF, no solo dio los detalles en conversación con Fútbol como cancha, de RPP Noticias, sino que además brindó su punto de vista al respecto. "No creo que sea una falta grave, me parece que es un un error de Paolo. El Inter lo ha manejado de tal manera que Paolo ha sentido que esta es la decisión correcta que tuvo que tomar y a nosotros nos parece lo contrario. De acá en más, el cuerpo técnico tiene toda la facultad para llamar o desconvocar a un jugador", dijo.

"No es una indisciplina. Sí creo que ha cometido un error, pero no es una indisciplina. Hacer futurología... llegado el momento veremos qué sucede. Cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si fue la decisión correcta o no. De eso se va a dar cuenta Paolo más adelante", complementó.

Además, opinó sobre el término "autoexclusión", usado por Ricardo Gareca para referirse primero a Claudio Pizarro y luego a Paolo Guerrero. Y dio, bajo su punto de vista, la diferencia entre ambas situaciones."Claudio Pizarro no estaba llamado a la Selección Peruana. Había una cierta idea al respecto y, antes del momento, dijo Claudio que no era el momento indicado para hacer eso. En caso especifico de Paolo, estaba llamado. Estaba llamado muchos días antes. Se envia cartas a todos los clubes con anticipación", mencionó.





Escucha aquí las declaraciones de Juan Carlos Oblitas en Fútbol como cancha, de RPP: