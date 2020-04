Jefferson Farfán. | Fuente: AFP

El delantero de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, continúa con sus conversaciones en Instagram en medio de la cuarentena que pasa en Rusia debido a la pandemia de coronavirus.

Esta vez, Farfán tuvo una charla con su amigo Jose Carlos Zegarra, mejor conocido como el Chino Take, en el cual dejó en claro que admira a varios futbolistas, pero su favorito es su "compadre", Paolo Guerrero. "Futbolista admiro a varios, pero al siempre he admirado es a mi compadre, Paolo", indicó la 'Foquita'.

El delantero de Lokomotiv de Moscú dijo que admira a Paolo Guerrero (Inter de Porto Alegre) debido que luchó por jugar el Mundial Rusia 2018, pese que fue sancionado. "He vivido todos sus momentos como futbolista y he visto que siempre ha querido más y, obviamente, eso es de admirar. Porque muchas personas piensan que es fácil. Yo he visto a mi compadre caer, levantarse, volver a caer, volver a levantarse, eso es admirable", añadió.



"Ha pasado momentos duros hace muy poco (sanción) y ahí lo ven, volvió y metió dos goles, metió tres goles, metió cuatro, metió cinco... eso es un crack, de esos hay pocos", manifestó Farfán.

El delantero peruano también señaló que no fichó por el Wolfsburgo debido que no tenia una buena relación con Felix Magath, que fue designado como entrenador de los 'Lobos'.