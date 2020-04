Yahaira Plasencia reveló cómo le gustaría que fuese su boda: “Solo estaría la gente más cercana”

Yahaira Plasencia descartó que televisaría su boda y defendió su derecho a la privacidad. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

El aislamiento social por el nuevo coronavirus sorprendió a más de una celebridad en el extranjero. Ese fue el caso de Yahaira Plasencia, quien se encuentra pasando la cuarentena en Rusia junto al futbolista Jefferson Farfán.

Desde allí, la salsera brindó recientemente una entrevista a Jaime Mandros ‘Choca’, en la que defendió su derecho a mantener su vida personal en absoluta privacidad. Tal es así que incluso afirmó que el día de su boda será una celebración íntima, sin televisarse.

“Es un momento tan lindo que uno guarda y solo estaría la gente más cercana que me estima, que me valora”, dijo la cantante mediante la transmisión en vivo que ‘Choca’ hizo desde su cuenta de Instagram. “No tengo nada en contra (de quienes televisan sus bodas), pero eso depende mí. Es algo privado, es un momento importante de las personas, de la pareja”, añadió.

LA PRIVACIDAD POR ENCIMA DE TODO

Para Plasencia, la privacidad es un tema al que no pone reparos. Por ello, cuando fue consultada por ‘Choca’ Mandros sobre qué le dijo el productor Sergio George cuando supo que ella pasaba el confinamiento con Jefferson Farfán, ella respondió:

“Pero, en realidad, cuando yo vine aquí ya la gente sabía eso, porque un programa sacó mi movimiento migratorio. No me voy a poner un cartel diciendo que estoy acá. Es mi vida privada, yo me puedo ir a la Conchinchina si quiero. Decir estoy con tal persona me parece tonto”.

De allí que, si tuviera que oficializar un vínculo sentimental con el futbolista, la cantante de “Y le dije no” señaló que ella no daría declaraciones. “Digan lo que digan, yo no voy a decir algo o voy a dar explicaciones. No se las doy a mi papá y lo voy a decir a los demás. Yo quiero una vida tranquila, no tengo por qué decirlo. Es mi vida privada, depende de mí, si quiero decirlo”, indicó.