Paolo Guerrero y Ricardo Gareca. | Fuente: afp

Paolo Guerrero se mostró optimista de cara al choque que la Selección Peruana sostendrá ante el representante de Asia por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. El goleador de 38 años cree que aún tiene chances de ser convocado por el seleccionador Ricardo Gareca en medio de su etapa de recuperación.

"¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema", declaró a la FIFA.

"No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?", se pregunta el goleador histórico de la bicolor que se recupera de una lesión a la rodilla derecha.

Guerrero espera volver pronto

"Es que la vida se trata de eso. Créeme que hay momentos donde uno se puede caer. Pero hay que levantarse. Mi papá me enseñó que si te caes 10 veces, te levantas 11. Todo ser humano pasa por momentos malos. Pero ya va a venir. Este es un sacrificio muy grande. Todo sacrificio trae una recompensa. Y así tenga 1000 años de sacrificio, yo sé que la recompensa va a venir", indicó el exdelantero de Bayern Munich y Hamburgo que se encuentra en Estadio Unidos.

Perú disputará el repechaje intercontinental el 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Doha, ante el representante de la Confederación Asiática de Fútbol.



Guerrero: "Si no juego al fútbol, me siento muerto"

Lo que más quiere es volver a jugar al fútbol. Así se siente el delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, que lleva más de 215 días sin jugar oficialmente debido que aún se encuentra en la etapa de recuperación debido a una serie lesión al ligamento cruzado de su rodilla derecha.

En entrevista con la FIFA, Guerrero admitió quehoy por hoy se siente "incapacitado" debido que su vida es el fútbol. "Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento… incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo", señaló el delantero de 38 años.





NUESTROS PODCAST



¿Qué significado tiene que la FDA haya anunciado su plan de prohibir los cigarrillos mentolados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. propuso una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados. El doctor Elmer Huerta explica a qué se debe esta norma.