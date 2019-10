Luis Advíncula fue titular en la derrota por 1-0 a manos de Uruguay. | Fuente: Prensa FPF

Luis Advíncula tuvo un privilegio en la última fecha FIFA que no muchos jugadores que pasaron por la Selección Peruana pudieron disfrutar: ser el capitán del equipo. El lateral de Rayo Vallecano fue el llamado a usar la cinta ante la ausencia de Paolo Guerrero, pero con el regreso del 'Depredador' dejó de usarla.

En rueda de prensa, Luis Advíncula se refirió a este asunto y aseguró que Paolo Guerrero es el principal capitán de la Selección Peruana. Además, bromeó al respecto mencionando que tiene la foto como capitán en su casa.

"Paolo Guerrero es el capitán de la Selección Peruana, a mí me dieron la cinta durante los últimos partidos y estuve contento. Esa foto la tengo como un mural en mi sala", dijo.

Por otro lado, Luis Advíncula hizo un análisis de la reciente derrota de la Selección Peruana ante Uruguay y consideró que no salieron bien al primer tiempo. No obstante, destacó el trabajo hecho en defensa, especialmente en las jugadas de balón estático.

"No salimos bien al campo durante los primeros minutos, creo que la Selección de Uruguay aprovechó eso y por ese motivo llegó su gol. No tuvimos muchas ocasiones, pero en la defensa no estuvimos tan mal. Hicimos un buen partido a nivel de pelota parada contra uno de los mejores rivales, así que no todo es negativo", sentenció.