Paolo Guerrero y su madre Petronila Gonzales. | Fuente: AFP

En entrevista al programa Encendido de RPP Noticias, Petronila Gonzales, madre de Paolo Guerrero, resaltó la importancia de las revelaciones de los actuales y ex trabajadores del Swissôtel, que aseguran que el hotel fue el culpable de la contaminación del delantero nacional.



“Lo he tomado bien, eso hubiera sido ahí mismo, pero ya está, ya saben, nosotros decíamos lo mismo, eso lo teníamos y lo decíamos que había sido contaminación cruzada. Una cosa que el hotel no lo quiso ayudar. No sé por qué no lo quiso ayudar. De que estamos hablando de tanta maldad”, declaró Gonzales.

“Ese hotel está en Perú, (Paolo) es capitán de la lección lo conocían bien porque él ha estado viviendo ahí tanto tiempo”, agregó.

En otro momento, la madre de Guerrero volvió a preguntarse por qué el Swissotel “escondió” a los mozos. “Nosotros quisimos buscar al mozo, hicimos todo para que salga, pero lo escondieron. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no quisieron dar el nombre del mozo? Nada le costaba decir que hubo una equivocación”, señaló.

Gonzales además se refirió sobre por qué los exmozos de Swissotel, Anthony Obando y Erick Paz, quienes estaban a cargo de la Selección Peruana en octubre del 2017. “Mira la consciencia de ese mozo que lloró porque la consciencia lo estaba matando, por eso es que hablan”.

Para finalizar, ‘Doña Petronila’ aseguró que Guerrero que no se concentrará en “jugar” ante la inminente demanda de los abogados del jugador contra el Swissôtel por daños y perjuicios tras nuevos testimonios.