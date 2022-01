Paolo Guerrero rompió su silencio tras la polémica fiesta de cumpleaños | Fuente: EFE

Todavía sin cerrar contrato con algún club, Paolo Guerrero entrena durante los primeros días del 2022 en la Videna, en la que se enfoca en la recuperación por su lesión en la rodilla derecha, la que le llevó a perderse varios partidos de la Selección Peruana durante el año pasado.

Paolo Guerrero, referente de la blanquirroja y además goleador histórico, estuvo en medio de la polémica al organizar su fiesta de cumpleaños a pesar de las restricciones brindadas frente a la pandemia, hasta donde acudieron futbolistas como Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún y Edison Flores.

El delantero de 38 años fue abordado a su salida de la Videna tras entrenar con la Selección Peruana y respondió sobre los cuestionamientos.

"Si en algún momento me manifiesto te lo haré saber. Hace un rato no te pude responder porque llegaba tarde y tenía que entrenar, me estaban esperando”, indicó el atacante en ‘Canal N’.

Paolo Guerrero en la Selección Peruana

Sobre este hecho también fue consultado el entrenador Ricardo Gareca, quien resaltó que “hay que dejar a la gente ya hacer su vida. Ya hay que dejarla hacer su vida. Es importante que nosotros empecemos hacer una vida normal. Cada uno es dueño de cuidar su vida”.

Tras ello Paolo Guerrero acudió a la Videna para entrenar con la Selección Peruana, previo a someterse a pruebas PCR de COVID-19. El delantero dio negativo, aunque futbolistas de la ‘bicolor’ sí arrojaron resultados positivos.

Cabe recordar que Paolo Guerrero no está convocado para los partidos amistosos en Lima frente a Panamá y Jamaica, lo que serán previos a los cotejos contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. El delantero llegaría, no obstante, para la siguiente jornada doble, cuando en marzo los rivales sean Uruguay y Paraguay.





