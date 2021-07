"Paolo Guerrero ya se siente bien y empieza a entrenar esta semana" | Fuente: Inter de Porto Alegre

Una de las incertidumbres en la Selección Peruana es si Paolo Guerrero podrá llegar a estar apto o no para la fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 tras haber estado lesionado en los últimos meses.

Por su parte, Julio 'Coyote' Rivera, hermano de Paolo Guerrero, habló de la salud del 'Depredador' y la posibilidad de que pueda recuperarse con prontitud.

"He conversado hace 3 días con Guerrero. En esta semana empieza a entrenar en el campo, se siente muy bien ya después de la operación (rodilla) esperemos solamente la venia del tecnico para que pueda insertarse en los entrenamientos oficiales para él que vuelva a su nivel", indicó 'Coyote' en Radio Ovación.

Por otro lado, el 'Coyote' Rivera, subcampeón de la Copa Libertadores en 1997 con Sporting Cristal también se refirió al reciente logro del cuadro 'celeste' al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Estoy contento que Sporting Cristal obtenga logros. 'Canchita' es un gran proyecto, me extrañó que en la Selección no esté, y será favorable para él que sigue por el mismo rumbo para que sea aporte en la Selección. Además, me sorprendió Jhilmar Lora", indicó Rivera.

