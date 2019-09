El presidente de la FPF se pronunció tras el regreso de la Selección Peruana. | Fuente: Prensa FPF

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció tras la llegada de la Selección Peruana a Lima. El político e ingeniero aseguró que el país tiene como ilusión ser sede del Mundial 2030.

"¿A quién no le va a ilusionar ser sede de un Mundial? Pero FIFA todavía no ha lanzado una convocatoria. Creo que no sería responsable de mi parte pronunciarme si nada de eso es oficial", dijo Lozano tras la propuesta del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, para que junto a su país, Perú y Colombia sean sedes del mundial de fútbol.

Asimismo, sobre los nuevos estatutos el presidente de la FPF aseguró que ya se han reunido con los clubes peruanos. "Se ha sacado adelante reuniones importantes con los clubes en el trascurso de los días pasados y estimamos que para mediados de octubre esto tenga que salir adelante con el apoyo de ellos, añadió el ingeniero. Sobre la falta de pagos de los clubes El Pirata FC y Deportivo Municipal a sus jugadores, Lozano aseguró que es un tema institucional. "Creo que la Federación y la Liga 1 tienen que ser muy responsables en aplicar las normas por igualdad a todos y aquí se trata de responsabilidad administrativa y hay que asumirlas como tal", dijo el presidente de la FPF. Sobre las sanciones, afirmó que le corresponde a las comisiones pertinentes.

Sobre la ausencia de Paolo Guerrero en los amistosos de la Selección Peruana, Lozano afirmó que todos los jugadores son importantes. "Son decisiones de Paolo. Hay que respetarlas y creo que el Perú también tiene que comprenderlo. Paolo es tan importante como todos los jugadores y esta vez lo han demostrado". Acerca de la derrota de Internacional en el partido de ida de la final de la Copa Brasil, el político instó darle apoyo al delantero peruano. "Por lo que ha hecho por el Perú, merece que le demos el respaldo y apoyo anímico", dijo el presidente de la FPF.

Acerca de la victoria de Perú ante Brasil, Agustín Lozano dijo que el equipo se encuentra preparado para darnos alegrías. "El resultado que se ha obtenido demuestra que estamos preparados para grandes cosas. Tenemos un equipo técnico de nivel que en cualquier momento puede sorprendernos y darnos más de una alegría", finalizó.