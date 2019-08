Paolo Guerrero ha sido una pieza habitual de las convocatorias de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. | Fuente: Prensa FPF

La ausencia de Paolo Guerrero fue la principal sorpresa en la nómina de convocados de la Selección Peruana pensando en la próxima fecha FIFA. En conferencia de prensa, Ricardo Gareca explicó la decisión de no llamar al 'Depredador' y aseguró que se debe únicamente a un pedido de parte del propio jugador.

"No convocamos a Paolo Guerrero por un pedido expreso de él. Y ante esa situación, nosotros siempre consideramos los pedido de los jugadores. La intención era convocarlo en esta lista, pero entendemos que vive una situación muy particular y especial. Las solicitudes institucionales no las atendemos, pero las personales sí. Estamos para atender los requirimientos personales que se pueden producir", dijo.

En las últimas semanas, se venía hablando sobre la posibilidad de que Paolo Guerrero no sea convocado a la Selección Peruana por el duelo que tenía Internacional contra Cruzeiro por la Copa de Brasil. Al fin y al cabo, el 'Depredador' no fue llamado y se quedará con su club a la espera de poder llegar a la final del certamen.

"Es un pedido del que nos fue hablando y nosotros tenemos una postura. No dudamos que Paolo Guerrero quiera estar en la Selección Peruana, simplemente entendemos que se encuentra viviendo una situación particular. Nosotros atendemos cualquier pedido de futbolistas que no deseen ser llamados", añadió Ricardo Gareca.

La no convocatoria está creando un mal precedente para futuros llamados a la Selección Peruana. Esta fue la respuesta de Ricardo Gareca.

"Cuando uno se autoexcluye de una convocatoria, tendríamos que ver las situaciones. Cada uno se tendrá que atener a las consecuencias. Para nosotros, la Selección es más importante que todo, pero siempre estamos dispuestos a colaborar con los jugadores. En ese aspecto, tratamos de atender todas las cuestiones de los jugadores, no de las instituciones, eso es importante remarcarlo. Todo en la medida de que ellos estén convencidos del pedido que hagan".