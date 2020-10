Lapadula ocupará el puesto dejado por el "Depredador" en cancha. | Fuente: Composición

El delantero Paolo Guerrero felicitó la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana este viernes en pequeñas declaraciones a la prensa.

El “Depredador” afirmó que está feliz por él tras conocer la decisión brindada por el director técnico Ricardo Gareca.

"Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl, así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja", mencionó a Canal N a su salida de la Videna de San Luis, lugar donde continúa su proceso de recuperación tras una operación a su rodilla derecha.

La falta de delanteros en la selección y la “sequía” de goles que afronta Raúl Ruidíaz hizo que Gareca tenga como consideración al jugador del Benevento de la Serie A de Italia.

"La convocatoria de Lapadula obedece a que va bien encaminado todo. Decidimos convocarlo y dar el tiempo a que estas iniciativas. Las posibilidades de poder estar son amplias. No tengo nada oficial todavía", afirmó el “tigre” en conferencia de prensa este viernes.

Lapadula puede debutar con la camiseta peruana el próximo 13 de noviembre, cuando Perú se enfrente a Chile en la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Los 26 convocados para la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo, Renato Solís

Defensas: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean Pierre Rhyner, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López.

Volantes: Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo,

Delanteros: Raúl Ruidíaz, Aldair Rodríguez, Gianluca Lapadula