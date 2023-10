Paolo Guerrero vs. Ben Brereton: ¿quién llega en mejor momento al Clásico del Pacífico?

Perú vs. Chile se juegan la vida en las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos equipos han sumado un solo punto en las dos primeras fechas; sin embargo, las sensaciones son distintas.

Perú llega de empatar como visitante con Paraguay y de caer -en el último minuto- ante Brasil como local, resultados que -dentro de lo esperado- eran predecibles.

Chile, en cambio, entrará al cotejo con el peso de caer en su visita en Montevideo y de sumar un solo punto de local ante Colombia.

Para salir de la crisis de resultados en la que están inmersos, ambas selecciones confían en sus máximas figuras: Paolo Guerrero y Ben Brereton.

Sin embargo, ambos futbolistas viven momentos totalmente distintos.

Paolo Guerrero y su nuevo renacer

El delantero peruano viene atravesando su mejor momento desde la lesión de ligamentos cruzados que lo marginó de las canchas casi un año.

Sin embargo, para estar en el nivel en el que está, tuvo que cruzar dos baches muy difíciles: Avaí y Racing Club.

En el equipo brasileño, el atacante nacional solo disputó diez encuentros y no pudo anotar. Y en el cuadro argentino, jugó 22 partidos e hizo tres goles.

A pesar de ello, el delantero -incómodo por la falta de minutos de juego- dejó Racing y recaló en LDU de Quito, en una decisión que fue un tanto cuestionada, pero que Paolo demostró que había tomado la mejor decisión.

Desde su llegada al ‘Albo’, a finales de julio de este año, el futbolista de 39 años ha sumado once encuentros y ha anotado tres goles, estos últimos en la Copa Sudamericana.

De hecho, es el artífice principal para que LDU haya llegada a la final del campeonato, donde enfrentará a Fortaleza.

Ben Brereton, de goleador a estar casi desaparecido

Ben Brereton es uno de los descubrimientos más grandes del fútbol chileno de los últimos años.

Empezó su carrera muy joven, en el Nottingham Forest, donde era una pieza fundamental en su equipo. En sus primeras tres temporadas, anotó nueve goles y disputó 59 encuentros.

Esos números lo llevaron al Blackburn Rovers, donde se convirtió en su máxima figura. En las cuatro temporadas que estuvo en el equipo de la Championship, jugó 177 partidos en el primer equipo y anotó 47 goles, 38 de estos en las dos últimas campañas.

Esto llamó la atención de la Asociación Nacional de Fútbol de Profesional en el 2021, quien lo citó para la Copa América de Brasil.

Para este año, Brereton dio el gran salto a LaLiga, firmando por el Villarreal. Sin embargo, las cosas no están saliendo como esperaba. Y si bien ha jugado ocho partidos con el Submarino Amarillo, no llega ningún gol. Además, no marca de manera oficial con la Selección de Chile desde el 28 de enero de 2022, en la derrota 1-2 ante Argentina por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Y otro que preocupa es Alexis Sánchez. El Niño Maravilla ha disputado 149 minutos con la camiseta del Inter de Milán en lo que va de la temporada, y su último gol se remonta al 14 de mayo, cuando le marcó al Angers vistiendo la camiseta de Olympique de Marsella.

