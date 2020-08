Jeisson Martínez de Fuenlabrada. | Fuente: AFP

El delantero peruano Jeisson Martínez, del Fuenlabrada de la Segunda División de España, se mostró entusiasmado sobre una posible convocatoria a la Selección Peruana e incluso de animó a hablar de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

"Tanto me imagino un tridente en la selección con Farfán y Guerrero que así juego en el 'Fifa' del play station (risas)", comentó Martínez a Radio Unión.

En el caso de que Ricardo Gareca lo llame, el atacante de 25 años sostuvo: "Seguramente me pongo nervioso, porque si el propio entrenador te contacta es que tiene interés. Me sentiría muy feliz, porque a la vez me sentiría nervioso por ser mi primera vez", agregó.

"Me sentiría lusionado por estar en el ojo del entrenador y que intente saber más de mí. Lo veo un a personaje correcto que vive el futbol, sería muy fácil hablar con él", manifestó.