Freddy Ames rechaza las declaraciones de Paolo Guerrero contra el árbitro chileno Cristian Garay

Freddy Ames, directivo de la FPF, señaló que el arbitraje de Cristian Garay no debe ser juzgado por su nacionalidad.

Paolo Guerrero fue uno de los jugadores que más cuestionaron la labor del árbitro chileno Cristian Garay, quien recibió un sinnúmero de críticas por sus polémicas decisiones en la derrota de Perú ante Venezuela, en Maturín, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Esta postura fue desaprobada por el directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Freddy Ames. Cuando se le consultó sobre las declaraciones del capitán de la ‘Bicolor’, sostuvo que "no, no estoy de acuerdo, porque vuelvo a decir. El desempeño de un árbitro no depende de la nacionalidad".

"Todos los árbitros están al nivel profesional, no se puede juzgar a un árbitro por su nacionalidad. Los árbitros son designados y hay que aceptar la designación. Creo yo que el árbitro cayó, no hizo un buen trabajo, pero no por su nacionalidad", agregó Ames.

Eso sí, el dirigente cree que el árbitro FIFA, de 35 años, no actuó como debía hacerlo. "¿Usted en algún momento ha visto que ha cambiado el score tras un partido realizado? Lo que sí es que estamos preocupados porque no actuó como debió actuar, pero reitero, no tiene nada que ver con la nacionalidad", concluyó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero terminó muy ofuscado por la derrota 0-1 ante la Selección de Venezuela y criticó que se designara a un árbitro chileno como el juez del encuentro.

"Somos unos cojudos. No podemos permitir que nos hayan puesto una terna chilena... tienen que ponernos una (terna) argentina o uruguaya, no una chilena, no me jodan", manifestó al término del encuentro y luego se retiró a los camerinos.

Guerrero estuvo los 90 minutos en la cancha y en varios pasajes del encuentro cuestionó las decisiones del juez Cristian Garay, especialmente porque no revisó en el VAR la jugada que causó el penal a favor de Venezuela y porque anuló el gol que había anotado Bryan Reyna que hubiera significado el empate.