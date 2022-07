Pedro Gallese fue titular en casi todo el proceso de Ricardo Gareca | Fuente: AFP

Ricardo Gareca se despidió este martes de la Selección Peruana en conferencia de prensa. El técnico argentina no dejó pasar la oportunidad de agradecer a los que fueron sus pupilos en los casi ocho años que estuvo al frente de la bicolor. La intervención del entrenador fue seguida en vivo por varios seleccionados entre ellos Pedro Gallese, quien mandó un mensaje al DT en su cuenta de Instragram.

"Gracias por todas las enseñanzas y por siempre creer más en nosotros que nosotros mismos. Crecimos mucho con ustedes, fueron 7 años que tuvimos situaciones complicadas y las supimos convertir en favorables para nosotros", escribió Pedro Gallese, quien acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece todo el comando técnico de Ricardo Gareca.

Las enseñanzas quedan. "Les deseo lo mejor porque se lo merecen. Nosotros seguiremos sus consejos y todo lo aprendido por ustedes. Seguro nos volveremos a encontrar", finalizó el arquero y capitán de la bicolor.

El agradecimiento de Pedro Gallese a Ricardo Gareca

El mensaje de Pedro Gallese a Ricardo Gareca | Fuente: Instagram

Gareca señaló que le faltó ganar un título con Perú

Luego de unas palabras de agradecimiento a parte de la directiva de la Federación Peruana e hinchas, Ricardo Gareca respondió preguntas de la prensa local. En una de las mismas, dio sus impresiones sobre qué le hubiese gustado conquistar al mando de la blanquirroja.

"Creo que estábamos en condiciones de haber podido ganar un título. En todas las Copa América estuvimos en un podio. En la Centenario salimos quintos en la suma general. Hay equipo como para lograrlo. Es difícil porque se compite con las mejores selecciones. Es una asignatura pendiente. También me hubiese gustado clasificar a Qatar", sostuvo Gareca.

Gareca y los motivos de su marcha



Sobre su salida de la Bicolor, Gareca explicó que por su parte y por parte de su equipo existía "un interés real" de renovar como entrenador, una voluntad que, según dijo, también era compartida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



"Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden pasar, hubo un vuelco. Había interés por parte de la Federación y de parte nuestra, pero se produjo un quiebre en un momento que desconozco", declaró cuando los periodistas le preguntaron con insistencia por las reuniones que mantuvo con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.



Gareca no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones y aclaró que su relación con Lozano es "de respeto y profesional" y que no se sintió "utilizado" por la Federación.



"Simplemente no se llegó a un acuerdo porque no se llegaron a las condiciones contractuales que pretendían modificarse", puntualizó su abogado, quien aclaró que las razones de la salida de Gareca no fueron económicas, tal y como habían señalado algunos medios locales.

.