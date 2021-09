Perú vs. Brasil: Conmebol reveló audio VAR de la polémica de Santamaría y Neymar | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Everton Ribeiro abría la cuenta para Brasil ante la Selección Peruana en el partido por la décima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y al mismo tiempo estallaron los reclamos sobre el árbitro Wilmar Roldán. Los jugadores de la ‘bicolor’ pedían se cobre falta en la acción previa por parte de Neymar a Anderson Santamaría.

Este viernes, Conmebol reveló el audio y video del VAR de la jugada polémica donde Brasil anotó el 1-0 del encuentro, conociéndose el detalle de los entredichos de los jugadores de Perú y el árbitro.

Sobre los 14’ del primer tiempo, Anderson Santamaría perdió el balón que tenía controlado ante la marca de Neymar, lo que derivó en el gol de Everton Ribeiro.

Perú vs. Brasil: el audio VAR de la jugada entre Santamaría y Neymar

“¡Juegue que no hay nada, se deja caer! ¡Vamos, vamos!”, grita Wilmar Roldán cuando Santamaría cae al césped. “Allá no hay falta, se deja caer. Tranquilos que no veo falta”, añade el árbitro ante los primeros reclamos de la Selección Peruana.

Yoshimar Yotún se aproxima y le pide al juez colombiano que sea imparcial con sus cobros, a lo que Roldán se defendió diciendo que “para los dos estoy pitando igual”.

“El jugador siente cualquier contacto y se deja caer, no es falta”, vuelve a indicar Wilmar Roldán mientras tiene cerca a los integrantes de Perú. “No hay zancadilla, no hay empujón, no veo ninguna de esas”, indica.

Mientras en la sala del VAR revisan la acción, el árbitro encargado, el uruguayo Esteban Ostojich, ratifica la interpretación del juez principal. “Se deja caer con el apoyo”, señala sobre Anderson Santamaría.

Incluso, Roldán le pregunta a Santamaría “¿por qué no les dice a sus compañeros que se deja caer?”.

“Esa situación es producto del juego”, dialogan en el VAR, y Ostojich sentenció la polémica indicando que Santamaría “se deja caer” ante Neymar.

Perú vs. Brasil: la jugada polémica entre Neymar y Santamaría | Fuente: Movistar Deportes





