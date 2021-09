Paolo Guerrero lamentó su ausencia en el Brasil vs. Perú | Fuente: AFP

Paolo Guerrero fue una de las bajas importantes de la Selección Peruana en su reciente partido por las Eliminatorias Qatar 2022, que cayó por 2-0 ante Brasil en Recife.

El goleador histórico de Perú sumó su segunda tarjeta amarilla en la competencia en el compromiso en Lima frente a Venezuela y quedó impedido de poder formar parte de la delegación para enfrentar el ‘Scratch’.

No obstante, Paolo Guerrero -que volvió a los entrenamientos con Internacional- consideró que la Selección consiguió buenos resultados en la última fecha triple de setiembre.

“Estuve con mi selección, donde tuvimos buenos resultados, infelizmente el último no, donde no tuve la oportunidad de participar contra Brasil. De jugar ese partido para mí hubiera sido muy importante, Infelizmente no pude por estar suspendido”, dijo el ‘Depredador’ en entrevista con los medios de su club.

Paolo Guerrero vuelve para el Perú vs. Chile

Quedan 9 fechas más por jugarse en las Eliminatorias Qatar 2022 y la Selección Peruana todavía tiene opciones de clasificar al Mundial. El próximo encuentro será en octubre ante Chile en Lima, donde reaparecerá Paolo Guerrero. Para llegar en la mejor forma posible a aquel encuentro, el delantero podría llegar a participar hasta de 4 compromisos con Internacional.

“Ahora estoy de vuelta con el equipo, con el grupo y preparándonos para el partido del lunes (ante Sport Recife) que va a ser muy importante, donde Internacional necesita urgentemente los tres puntos”, indicó Guerrero.





