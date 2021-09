Ricardo Gareca hizo análisis sobre el empate ante Uruguay. | Fuente: Selección Peruana

Se repartieron los puntos. Perú vs. Uruguay igualaron 1-1 este jueves 2 de setiembre en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, con goles de Renato Tapia y Giorgian De Arrascaete.

Tras el encuentro, Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, hizo un análisis respecto a lo visto en el campo. "Esperábamos tener mejores resultados. Nos tocó un fixture complicado. De todas maneras, yo vi evolucionar al equipo. Fue un partido difícil, pero creo que el equipo ha mejorado y eso me da determinada tranquilidad. Estamos en condiciones de ir recuperándonos", dijo inicialmente.

El 'Tigre' hizo énfasis en el desempeño de sus jugadores. "Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino", mencionó.

Si bien el entrenador de la Selección Peruana no quiso referirse a si utilizaría a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos ante Venezuela, sí dio su apreciación sobre el trabajo defensivo y la equivocación de Anderson Santamaría en el gol de Giorgian De Arrascaeta. "(En la zaga central) Queremos ver posibilidades y analizar. Creemos que contamos con defensores muy capaces. Hemos respaldado a determinadas duplas. Creemos que hoy se manejaron muy bien, más allá de un error que se pudo cometer, estamos conformes", aclaró.

A mantener la fe

Ricardo Gareca fue claro en que, si bien tiene como objetivo dejar la parte baja de la tabla, está conforme con el rendimiento del equipo. "El análisis que hago es que el equipo está encontrándose nuevamente. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones. Nos hemos mentalizado", afirmó.

"No estoy preocupado. Estamos conformes con el rendimiento. Creo que la Selección está creciendo y soy optimista de cara a lo que se viene. Podemos tener días buenos y malos, pero el equipo está a la altura de competir y ganarle a cualquiera. El equipo está para seguir creciendo", agregó.

Finalmente, envió un mensaje al hincha: "Quiero agradecerle a la gente porque la vemos muy metida. La muestra de cariño cuando veníamos al estadio me habla de que la gente sigue creyendo en nosotros. No pierdan la fe ni la confianza, creemos que estamos en condiciones de seguir brindándoles alegrías".

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 35 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.