Raúl Ruidíaz | Fuente: AFP

La Selección Peruana sumó una baja más de cara a sus partidos contra Bolivia y Argentina. Raúl Ruidíaz, al igual que Paolo Guerrero, Yordy Reyna, Renato Tapia y Edison Flores, quedó desafectado de la bicolor para los partidos por las Eliminatorias Qatar 2022.

Tras su llegada a Lima, el pasado martes, Raúl Ruidíaz fue uno de los jugadores que se sometió a una resonancia magnética para conocer la magnitud de la molestia que lo aquejaba en la zona de los isquiotibiales y que le impidió estar en el último partido del Seattle Sounders.

El exdelantero de Universitario estuvo realizando trabajo diferenciado para ver la evolución de su lesión. No fue tomado en cuenta para el partido contra Chile. Pese a su optimismo, Raúl Ruidíaz no llegará al 100% a los partidos que restan ante Bolivia y Argentina y para evitar que se recrudezca la lesión no será tomado en cuenta.

El comunicado de la Selección Peruana sobre Raúl Ruidíaz

¿Se convocará a otro jugador por Raúl Ruidíaz?

La respuesta es no. Ricardo Gareca aún cuenta con cuatro delanteros: Gianluca Lapadula, Jefferson Farfán, Santiago Ormeño y Alex Valera.

Al menos para el partido contra Bolivia, no hay tiempo para una nueva convocatoria debido a que la Selección viajará esta tarde a La Paz y no podrá cumplir con los protocolos de bioseguridad que se solicitan previos a los cotejos de Eliminatorias Qatar 2022.









