Carlos Zambrano es uno de los fijos en la Selección Peruana para el repechaje a Qatar 2022. Y es que el 'León' apunta a estar en la lista de convocados de Ricardo Gareca.

En Boca Juniors, Carlos Zambrano es titular y ello le ha permitido tener minutos y llegar con rodaje para el clave repechaje de Perú de cara al Mundial Qatar 2022. Tras la igualdad 1-1 ante Corinthians por la Copa Libertadores en La Bombonera, el popular 'León' habló de su nivel en los terrenos de juego.

"Al gozar de continuidad en Boca Juniors me siento con mayor confianza. Siempre he buscado aportar desde donde me toque", fue lo que sostubvo el defensa de la Selección Peruana tras el cotejo contra el 'Timao' en la ciudad de Buenos Aires.

Carlos Zambrano llegará con minutos a convocatoria de la Selección Peruana

Que la cuenten como quieran 🤷🏻‍♂️



Estamos en la FINAL 🤫💙💛@BocaJrsOficial pic.twitter.com/NL3qQNF1Vs — Carlos Zambrano (@5zambranocz) May 14, 2022

Además, habló de lo hecho por la tienda xeneize en lo que va de la Libertadores. Su equipo marcha en el segundo lugar del Grupo E con siete puntos a una jornada del final de la fase de grupos.

"Todos quieren jugar y estamos al 100 %. Me toca a mí y tengo que aprovecharlo. Estamos muy unidos", indicó el exjugador del Eintracht Frankfurt.

Hay que tener en cuenta que el zaguero de la Selección Peruana recibió grandes elogios de parte de Juan Román Riquelme. El argentino es el actual vicepresidente de Boca Juniors.

"Carlos Zambrano una grandísimo profesional, es una de las debilidades que tengo acá en este club. Una persona que juega un partido cada tres o cuatro meses y lo hace bien, no queda más que decirle muchísimas gracias por defender nuestros colores", le dijo a ESPN.

El defensa nacional cuenta con la confianza del entrenador Sebastián Battaglia que lo ha colocado como titular en los dos últimos partidos.



