Jorge Fossati en presentación como DT de Perú: "Esta no es cualquier selección, aquí entra el honor"

En medio de una gran expectativa, Jorge Fossati fue presentado este miércoles como el nuevo entrenador de la Selección Peruana, que este 2024 buscará recuperarse en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

El exentrenador de Universitario de Deportes dio gracias a Dios por este nuevo desafío de su carrera. Destacó que no tiene la menor duda que él solo no podrá conseguir revetir la situación de la bicolor.

"Agradezco a Dios. Siento que uno está donde Dios decide que esté. Tratamos siempre de, más allá de profundizar en el pensamiento, saber si nos está diciendo algo. Gracias al presidente (Lozano), al Directorio y a Juan Carlos (Oblitas), un colega de muchos años en el fútbol. Gracias por la confianza en mi cuerpo técnico y en mí para conducir esta etapa de la selección", señaló en conferencia de prensa en la Videna.

"Fue un desprendimiento tener que dejar un club en el cual solo tenemos agradecimiento por todo lo que vivimos. Dije otras veces que estaba agradecido al hincha peruano en general, porque a lo largo del año recibimos muestras de cariño que agradecemos mucho. Eso nos fue dando algo que va más allá del orgullo de poder estar acá. Esta no es cualquier selección, aquí entra el honor", agregó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Fossati sobre Juan Reynoso

Jorge Fossati se dio el tiempo para destacar el trabajo de Juan Reynoso, que en su etapa como seleccionador, Perú sumó 2 puntos de 18 posibles en las Eliminatorias.

"No tenemos la menor duda, aclarando que no soy amigo de Reynoso porque la vida no nos cruzó, que ellos pusieron el alma en esto. Cuando los resultados no se dan, no sé si está bien o mal, pero algo hay que hacer, pero se optan por cambios para ver si se revierte. Si algo tenemos claro, es que si los resultados no se dieron no hay un responsable único", sostuvo.

Además, el exseleccionador de Uruguay y Qatar anunció que aún no se conoce los rivales de Perú para los amistosos de marzo próximo.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - Suplantación de identidad tras el robo de celulares

A medida que la tecnología avanza, los delincuentes desarrollan nuevas formas para atacar a sus víctimas. Ahora, no solo buscan apropiarse de los teléfonos celulares de los afectados, sino que también muestran interés en la información que pueden obtener de estos dispositivos. En el siguiente informe, exploraremos cómo la pérdida de un teléfono móvil puede desencadenar otras consecuencias.