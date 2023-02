Juan Carlos Oblitas lamenta que la poca competencia interna de la Sub 20 previo al Sudamericano. | Fuente: Selección Peruana

Juan Carlos Oblitas tuvo este jueves la oportunidad de referirse a la eliminación de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20. En principio, El director general de fútbol de la FPF dio palabras de apoyo a todos los jugadores e integrantes del plantel de la bicolor que se despidió en la fase de grupos del certamen que se desarrolla en Colombia.

"Quiero respaldar totalmente a estos chicos que jugaron el último torneo sub 20, al cuerpo técnico que asumió dicho reto, todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos años acá con menores", dijo Oblitas en la conferencia de la presentación de Pablo Zegarra como entrenador de la Sub 17.

En otro momento, señaló que no le sorprende la temprana eliminación de Perú, que ocupó el último lugar del Grupo A del Sudamericano.

"Lo que se dio no nos causó mucha sorpresa, pero no es momento ahora para estar señalando ni culpando a nadie. Nosotros nos hacemos responsables por todas estas cosas y por eso es que hay un cambio y que hemos contratado a José Guillermo (Del Solar), para que él se encargue de reestructurar y de encaminar todo el trabajo que hemos perdido en estos últimos 2-3 años y una de las primeras medidas, que es urgente, es la llegada de Pablo (Zegarra) porque el siguiente torneo que tenemos es el Sudamericano sub 17 y después viene, si Dios quiere, el mundial acá", culminó.



🎙 José Del Solar: "La metodología de trabajo de Pablo Zegarra esta muy alineada con lo que piensa Juan Reynoso. Calza perfecto con lo que queremos trabajar en los próximos años".#ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/77ZfoO3DgI — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 2, 2023

Sub 20 sin "competencia interna"

"El gran problema de esta última sub 20 es que no han tenido competencia interna y nos hemos centrado en el rodaje de unos chicos que sí tenían actividad en primera división. La problemática va por ahí, si el chico no compite internamente queda en desventaja enorme", señaló el exentrenador de la Selección Peruana sobre la poca competencia interna que tuvo la última Sub 20 dirigida por Jaime Serna.

"Nosotros tenemos un serio problema que son muy pocos los equipos profesionales de la Liga 1 que trabajan seriamente en menores y eso es lo que 'Chemo' está haciendo con el plan actual", culminó.





