Con carácter al inicio no basta: el 1x1 de la Selección Peruana ante Argentina en el Nacional

Perú no anota en lo que va de las Eliminatorias 2026. Esa es la primera lectura que se hace en esta cuarta fecha, donde la blanquirroja tampoco tiene remates al arco de sus rivales.

Así es que se termina la jornada doble del mes de octubre, en donde la Selección Peruana recibió a Argentina en el Estadio Nacional de Lima. Fue un 2-0 en contra que pudo ser más amplio y que tuvo a la blanquirroja al inicio del primer tiempo con la mirada al frente: buscó el arco de Emiliano 'Dibu' Martínez, pero a partir de los 15' la albiceleste dominó y posteriormente llegaron dos golazos de parte de Lionel Messi.

"Bryan Reyna y Joao Grimaldo, que tienen un talento impresionante, no están para sostener 60 minutos y esa es la carencia que te da la liga local", dijo Juan Reynoso en la conferencia de prensa tras el cotejo de Perú. Ante ello, ¿cómo es que vimos a los jugadores de la blanquirroja ante el cuadro de Lionel Scaloni?

Perú sigue más que en deuda en las Eliminatorias 2026

Pedro Gallese: salvó en un par de ocasiones tras remates de Julián Álvarez y Lionel Messi, y en los goles de 'Leo' no tuvo nada que hacer. Cumplió cuando fue exigido y fue el mejor en la jornada doble en el elenco de Reynoso.

Luis Advíncula: trató de cubrir a Nicolás González por su banda, pero el delantero de la Fiorentina en Italia se asoció con su volante y Julián Álvarez, lo que complicó su labor. Tuvo un trabajo más defensivo que ofensivo.

Anderson Santamaría: jugó a perfil cambiado por derecha en la zaga central debido a la lesión de Carlos Zambrano en Santiago de Chile. Ante el replanteo de Reynoso por cuestiones tácticas y técnicas, tan solo jugó tiempo y en su reemplazo ingresó Renato Tapia, ausente frente a la 'Roja'.

Luis Abram: el zaguero zurdo del Atlanta United de la MLS tuvo una acción clave en los primeros minutos, aunque no estuvo fino. En el doblete de Messi, se come un amague de Julián Álvarez.

Nilson Loyola: pese a la falta de minutos en Sporting Cristal, Reynoso apostó por él. Al igual que Advíncula, su labor fue en mayoría defensivo y no fue una solución en su sector por Miguel Trauco, quien entró en la segunda parte.

Wilder Cartagena: fue el encargado de la recuperación de la pelota en el mediocampo, pero sin duda no la tuvo nada fácil ante el tridente formado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El volante del Orlando City cortó cuando pudo.

Yoshimar Yotún: pecó al querer buscar a Paolo Guerrero con algunos pases largos, cuando el '9' de la bicolor tuvo a Romero y Otamendi con una férrea marca. Intentó quitarle la pelota a Lionel Messi ya que el argentino estaba por su zona, pero el crack del Inter Miami fue más.

Andy Polo: intrascendente. Si bien ahora sí jugó por la banda derecha, no fue una opción clara de pase para Cartagena y 'Yoshi' en Perú. Bajo nivel del jugador de Universitario en esta fecha doble de octubre en las Eliminatorias Sudamericanas.

Franco Zanelatto: buena presentación y estreno del jugador de Alianza Lima. Nunca se escondió, pidió el balón para ir al ataque y generó peligro en un par de ocasiones. No obstante, por cansancio tuvo que ser cambiado en el segundo tiempo.

André Carrillo: la 'Culebra' no está al nivel. En algunos pasajes del partido contra la Selección de Argentina hacía una de más, lo que provocó la pérdida de la pelota. No tuvo claras de cara a la portería de Emiliano Martínez y en el segundo tiempo jugó como centrodelantero, puesto en el que no rinde.

Paolo Guerrero: la única opción que tuvo para anotar al arco contrario fue atajada por el 'Dibu' Martínez y posteriormente anulada por fuera de juego. Los dos centrales argentinos lo controlaron, aunque -en su caso- Romero abusó del juego brusco con un pisotón al 'Depredador'.

Los que entraron en Perú en el segundo tiempo

Bryan Reyna: buen ingreso del atacante blanquiazul. La velocidad y dribling son sus principales armas y estas dos cualidades buscó inyectarle a la delantera por los costados, sobre todo apoyándose con Joao Grimaldo.

Joao Grimaldo: movedizo por el sector derecho y destaca su atrevimiento como lo hizo contra Brasil. Sin embargo, no basta con la gallardía que le mete ya que las Eliminatorias 2026 evidencian el bajo nivel de la Liga 1.

Renato Tapia: entró ya con el 2-0 en contra. El puesto de defensor central no es ajeno a él, pero no la tuvo sencillo al tener a figuras como Álvarez, Messi o Lautaro Martínez al frente. Su ingreso se dio ante la necesidad por el discreto desempeño de Santamaría.

Miguel Trauco: combinó por momentos con Yoshimar Yotún y salía hacia adelante, buscando a Carrillo, Grimaldo y Reyna. Se le vio más preciso que ante Chile en Santiago.

Sergio Peña: desapercibido paso del volante en esta fecha doble, sobre todo ante Argentina. No tuvo trascendencia y asociación en el mediocampo peruano de Reynoso.

