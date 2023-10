Perú no sale del hoyo: 5 claves de la derrota ante Argentina [OPINIÓN]

La Selección Peruana perdió 2-0 ante Argentina plasmando una discreta presentación. El equipo dirigido por Juan Reynoso decepcionó y, tras su tercera derrota consecutiva, se ubica en el noveno puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. La bicolor no recuperó la memoria y volvió a mostrar carencias en todas sus líneas como lo hizo en la dura derrota ante Chile en Santiago. Y en esta ocasión lo hizo ante el campeón del mundo, que tranquilamente pudo regresar a Buenos Aires anotando cuatro o cinco goles.



Hoy en día está ausente la esencia y el juego que se consiguió en la mejor etapa con Ricardo Gareca como técnico. Luego de cuatro partidos en las Eliminatorias, Perú no ha logrado consolidar una idea de juego con Juan Reynoso en el banquillo y la preocupación crece, ya que cada vez más se ahonda la fragilidad en el aspecto defensivo que fue aprovechado por Messi, que hace 44 días no jugaba un partido completo.



Y a nivel ofensivo la deuda también es grande, ya que somos la única selección que aún no anota en la presente edición de las Eliminatorias. Estas falencias en el juego de la Selección Peruana causaron que los hinchas en el Estadio Nacional pidan la salida de Reynoso, que admitió que no tuvo éxito en neutralizar a Messi.

Ahora a la bicolor le queda voltear la página y revertir este mal momento frente a Bolivia y ante la sorpresa de la competencia, Venezuela.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

1. Lionel Messi, intratable

Desde el Himno de Argentina, Lionel Messi se mentalizó en brillar en el Estadio Nacional de Lima. Y su cometido se cristalizó y con creces. El campeón mundial y mejor jugador en Qatar 2022, destacó desde su primer toque al balón. Con apariciones de genio, plasmó una sobresaliente actuación al anotar dos golazos frente a Pedro Gallese, a quien nunca le había anotado por las Eliminatorias.

Su regreso a la Albiceleste fue a lo grande y completó su faena al jugar todo el compromiso en un buen puntaje. Quedó la sensación de que su cuota goleadora pudo ser mayor, ya que cada vez que pisó el área peruana fue una pesadilla para la débil defensa de la Selección Peruana que quedó retratada ante el quizá mejor jugador de la historia.

Así fue el primer gol de Perú ante Argentina | Fuente: Movistar Deportes

2. Defensa, en franco descenso

Con la llegada de Juan Reynoso, se pensó que la defensa de la Selección Peruana se fortalecería y es todo lo contrario. Si ante Chile se sufrió con Alexis Sánchez, Diego Valdés y compañía, frente a Argentina el problema se agudizó. En el primer tanto de Messi, Anderson Santamaría no se atrevió a cerrar el avance de Enzo Fernández y se limitó a retroceder a su posición, mientras Luis Advíncula se mostró flojo al no poder impedir el centro de Nicolás González que acabó en el tanto de la 'Pulga'.

En el segundo tanto quedó en evidencia el bajo desempeño de la defensa peruana: Enzo Fernández le ganó a la espalda a los centrales y asistió a Messi, que sin oposición marcó su doblete. Esa es la realidad de esa zona en el campo, en la cual se extrañó a Carlos Zambrano. Si ante Paraguay y Brasil le marcaron un gol, en esta fecha doble, a Perú le marcaron cuatro tantos.

Así fue el segundo gol de Messi ante Perú. | Fuente: Movistar Deportes

3. Decepción en las apuestas de Juan Reynoso

Salvo Franco Zanelatto que tuvo un buen debut en la Selección Peruana, las demás apuestas de Juan Reynoso fracasaron en el intento de rendir en un buen nivel ante la mejor selección del momento. Anderson Santamaría fue colocado como titular, pero el puesto le quedó grande. No fue el líder que necesitaba el equipo de todos para neutralizar a los atacantes de la Albiceleste.

Por su parte, Nilson Loyola fue uno de los jugadores de más bajo rendimiento durante el compromiso. Pese que es suplente en Sporting Cristal, Reynoso igual lo colocó como titular en lugar de Miguel Trauco. Lamentablemente para los intereses de la bicolor, Andy Polo tampoco gravitó como extremo derecho. Los tres jugadores fueron cambiados en el entretiempo.

Paolo Guerrero jugó solo el primer tiempo ante Argentina. | Fuente: Selección Peruana

4. Perú, la única selección sin anotar



Han pasado 360 minutos y la Selección Peruana no sabe lo que es anotar en la presente edición de las Eliminatorias. En los duelos ante Paraguay, Brasil y Chile no se pudo convertir y esta mala racha continuó frente a Argentina. Así la bicolor se convirtió en la única selección sin gol en Sudamérica al culminar la fecha 4 de la competencia rumbo al Mundial 2026.

Es más, Perú no ha sido capaz de rematar al arco. Un aspecto que llama la atención y que evidencia el pobre rendimiento en la elaboración del juego ofensivo del combinado nacional dirigido por Juan Reynoso desde agosto del 2022. Como era previsible, el equipo peruano no logró batir a Emiliano 'Dibu' Martínez, que continuó con su récord de imbatibilidad.

5. Argentina cada vez juega mejor

En el arranque del compromiso, Perú mostró chispazos de buen fútbol, pero al pasar de los minutos fue Argentina la que se apoderó completamente de la manija del partido. Tras los 20 minutos del primer tiempo, la campeona del mundo se liberó de marcas y asumió su rol de protagonista con Lionel Messi como líder.

"Creo que me lo preguntaba el otro día, este equipo es impresionante y sigue en crecimiento, partido tras partido. Cada vez juega mejor. Compararlo con Barcelona... Es el mejor equipo de la historia el Barcelona. Es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que demostró", señaló Messi que sumó 106 goles con a camiseta de Argentina y que fue clave que la 'Scalonetta' sume los tres puntos en Lima con un contundente fútbol.

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

NUESTROS PODCASTS

¿Qué se disputan Palestina e Israel?

El conflicto entre el grupo político militar palestino Hamás e Israel sigue cobrando vidas. Es un conflicto que inició en el siglo pasado y que parece no tener fin. Pero, ¿qué se disputan ambos? ¿Y cómo inició este conflicto? Expertos analizan el tema en el siguiente informe.