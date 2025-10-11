Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Miguel Araujo sobre derrota ante Chile: "Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría"

Miguel Araujo con la Selección Peruana.
Miguel Araujo con la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Miguel Araujo, uno de los referentes de la actual Selección Peruana, se refirió a la derrota ante Chile en Santiago.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú quedó cerca de un buen resultado, pero perdió 1-2 ante Chile, que dio vuelta al marcador, en el amistoso internacional desarrollado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. La ‘Bicolor’ mostró un buen accionar, especialmente en el primer tiempo, y una de sus figuras fue Miguel Araujo.

El defensor, de 30 años, salió como capitán de la Selección Peruana, que fue por primera vez dirigida por el entrenador interino Manuel Barreto, que reemplazó a Óscar Ibáñez tras el final de las Eliminatorias 2026.

“Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría. Supimos manejar la pelota por momentos y eso es importante para este equipo nuevo”, declaró el jugador de Sporting Cristal.

Además, Araujo hizo hincapié en la conformación de un nuevo plantel plagado de jóvenes jugadores. “Tengo procesos atrás que me han enseñado mucho: el Mundial, la Copa América, el repechaje. Ahora toca encaminar a los jóvenes y hacerlo con responsabilidad”, culminó.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Miguel Araujo Selección Peruana Selección de Chile

RPP TV

En Vivo

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA