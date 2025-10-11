Miguel Araujo sobre derrota ante Chile: "Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría"

Miguel Araujo, uno de los referentes de la actual Selección Peruana, se refirió a la derrota ante Chile en Santiago.

Perú quedó cerca de un buen resultado, pero perdió 1-2 ante Chile, que dio vuelta al marcador, en el amistoso internacional desarrollado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. La ‘Bicolor’ mostró un buen accionar, especialmente en el primer tiempo, y una de sus figuras fue Miguel Araujo.

El defensor, de 30 años, salió como capitán de la Selección Peruana, que fue por primera vez dirigida por el entrenador interino Manuel Barreto, que reemplazó a Óscar Ibáñez tras el final de las Eliminatorias 2026.

“Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría. Supimos manejar la pelota por momentos y eso es importante para este equipo nuevo”, declaró el jugador de Sporting Cristal.

Además, Araujo hizo hincapié en la conformación de un nuevo plantel plagado de jóvenes jugadores. “Tengo procesos atrás que me han enseñado mucho: el Mundial, la Copa América, el repechaje. Ahora toca encaminar a los jóvenes y hacerlo con responsabilidad”, culminó.