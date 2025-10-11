Manuel Barreto sobre la derrota con Chile: "Amarga el resultado, pero la selección tuvo personalidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana afrontó su primer amistoso tras las Eliminatorias Sudamericanas, comenzando a mirar el proceso mundialista del 2030. Aunque el marcador final fue 1-2 ante Chile, el encuentro en Santiago dejó varios aspectos positivos correspondiente al objetivo principal: la búsqueda de nuevos futbolistas para el rigor de los duelos internacionales.

Destacaron nombres que no habían tenido continuidad en el ciclo anterior y que esperan dar un paso al frente en el ámbito de la Selección Peruana. Manuel Barreto, el entrenador interino para estos compromisos de cierre de año, debutó con el buzo del equipo y resaltó aspectos importantes, aunque no ocultó su malestar por el marcador final.

“Cuando te ganan el partido en la última jugada, duele. Mi dolor es, sobre todo, porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por cómo se han entrenado, cómo con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano”, dijo en conferencia de prensa.

Las conclusiones de Barreto sobre el amistoso con Chile

Debutaron con la Selección Peruana el arquero Diego Enríquez, el defensa Matías Lazo, el extremo Maxloren Castro y el mediocampista Felipe Chávez. A ellos se sumaron jugadores con poco recorrido en estos escenarios, como el caso de César Inga, quien fue el autor de un golazo para poner en ventaja a la visita.

“Buscábamos salir rápido con transiciones por los costados. Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años”, señaló Manuel Barreto sobre la idea de juego desarrollada.

“Araujo, Garcés, Valera, López, Noriega o Santamaría, empujan, han recibido con buena predisposición a los chicos y existe una buena convivencia", añadió respecto a la convivencia de los jugadores durante el periodo FIFA.

El debut de Felipe Chávez

La atención también estaba depositada sobre Felipe Chávez, el mediocampista de 18 años que pertenece al Bayern Munich, quien tuvo su primer compromiso con el seleccionado nacional absoluto jugando alrededor de 15 minutos.

“Feliz y contento de tenerlo acá, ha tenido alguna perdida de vuelo, cambio de horario, pero ha tenido una predisposición muy grande y tiene mucha calidad. Al igual que (Maxloren) Castro, esperemos que, con el tiempo, si siguen bien en sus clubes, van a continuar creciendo acá”, concluyó Barreto.