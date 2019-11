Perú acepta organizar el Mundial 2030 en conjunto con Colombia y Ecuador

¿Un Mundial en Perú? | Fuente: AFP

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, dio a conocer que Perú planea organizar el Mundial 2030 en conjunto con Colombia y Ecuador, en entrevista con el programa Enfoque de los Sábados de RPP Noticias.

“Estamos coordinando con algunos países vecinos, Conmebol tiene esa aspiración, persigue ese objetivo. Nosotros que somos parte de la Conmebol tenemos que estar viendo de qué forma preparar una postulación”, señaló Lozano.

“Estamos con Ecuador y con Colombia, también hay otros países que quieren formar un grupo. Con la final de hoy el Perú estará en la vitrina de todos nuestros países vecinos, tenemos las condiciones de albergar un evento de esa magnitud”, agregó.

“FIFA para sus mundiales Sub 17 Sub 20 y la de mayores se postulan… No se designan a dedo. Muchos países organizan una serie de aspectos”, indicó.

Cabe indicar, que hace dos meses el presidente de Ecuador Lenin Moreno reveló que propuso a los presidentes de Colombia y Perú organizar en conjunto el Mundial 2030.