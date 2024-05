Perú Sub 20 vs. Costa Rica EN VIVO vía FPF Play: 'bicolor' gana 2-0 por partido amistoso en Videna

Perú Sub 20 vs. Costa Rica Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este martes 7 de mayo en partido amistoso internacional. El encuentro se disputará en el campo principal de Videna, en Lima, desde las 10:00 a.m. hora peruana y será transmitidoo EN DIRECTO por la señal de FPF Play. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Juan Pablo Goicochea anotó el 1-0 de Perú ante Costa Rica | Fuente: FPF Play

Víctor Guzmán convirtió el 2-0 de Perú frente a Costa Rica | Fuente: FPF Play

Perú vs. Costa Rica: alienaciones confirmadas del partido por Amistoso Internacional

Perú: Jhefferson Rodríguez; Anderson Villacorta ©, Julinho Astudillo, José Amasifuen, Rait Alarcón, Franshesko Cassiano, Adrián Beltrán, Gian Carlo García, Bassco Soyer, Juan Pablo Goicochea, Víctor Guzmán. DT: José Del Solar.

Costa Rica: Berny Rojas; Emanuel Salazar, Alejandro Arenas, Farbod Samadian ©, Walter Ramírez, Alberth Barahona, Claudio Montero, David Garro, José Pablo Agüero, Jorge Morejón, Esteban Cruz. DT: Cristian Vella.

Perú vs. Costa Rica EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

La Selección Peruana Sub 20 se alista para el Sudamericano 2025 que tendrá a la ciudad de Arequipa como sede. Bajo las órdenes de ‘Chemo’ Del Solar, la ‘bicolor’ disputará dos partidos amistosos esta semana ante su similar de Costa Rica en las instalaciones de Videna, el primero de ellos este martes.

El actual elenco de la ‘bicolor’ está compuesto por varios elementos que compitieron en el último Preolímpico (Sub 23) como Bassco Soyer, Álvaro Rojas, Juan Pablo Goicochea, entre otros.

Si bien ese detalle brinda una cuota de recorrido para Perú, Del Solar expresó en la previa su fastidio por la decisión de los clubes de la Liga 1 de no otorgarle a todos los futbolistas que seleccionó.

“Estoy diciendo muy claro que quiero ir con las mejores armas al Sudamericano y necesito a los jugadores para entrenar con ellos, conocerlos y realizar partidos de preparación. Si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera”, dijo el DT.

'Chemo' del Solar está a cargo de la Selección Peruana Sub 20Fuente: Selección Peruana

¿Cuándo juega Perú vs. Costa Rica por amistoso internacional Sub 20?

El partido entre Perú vs. Costa Rica por Amistoso Internacional Sub 20 se juega este martes 7 de mayo en el Estadio Videna FPF, en la ciudad de Lima (Perú).

¿A qué hora juega Perú vs. Costa Rica por el amistoso internacional Sub 20?

El partido está programado para empezar a las 10:00 a.m. hora peruana (09:00 a.m. hora de Costa Rica). El horario en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 10:00 a.m.

Costa Rica: 09:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

México: 09:00 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 08:00 a.m.

¿Dónde ver Perú vs. Costa Rica vía TV por Amistoso Internacional Sub 20?

El partido será transmitido EN VIVO para Perú y el resto del mundo por la plataforma de FPF Play de forma gratuita. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.