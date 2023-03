Perú no tuvo remates al arco de Alemania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: THOMAS KIENZLE

El sabor de la derrota. En la noche de este sábado en Mainz, en el MEWA Arena, Perú cayó ante su similar de Alemania 2-0, en un partido amistoso internacional válido por la fecha FIFA de este mes de marzo.

La Selección Peruana empezó bien, con una presión alta en los primeros cinco minutos, pero posteriormente el equipo que dirige el director técnico Juan Reynoso se desdibujó en el campo de juego de Alemania como visitante. Los hombres del 'Cabezón' fueron de más a menos y luego del doblete de Niclas Füllkrug el marcador pudo ampliarse, pero Pedro Gallese estuvo atento para salvar en un par de jugadas, sumado al penal fallado de Kai Havertz.

En general, Perú no mostró su mejor versión en esta ocasión contra los teutones, quienes no tuvieron a figuras como Manuel Neuer, Jamal Musiala o Thomas Müller. ¿Por qué es que la blanquirroja no dio la talla en su primer partido de 2023 que significó la segunda caída en la etapa de Reynoso?

Perú ante Alemania: una línea de tres al fondo que no funcionó

Juan Reynoso tiene una gran tarea como DT de la blanquirroja. Le gusta jugar con tres jugadores abajo, con dos carrileros. Frente a los teutones estuvieron Miguel Araujo, Renato Tapia y Luis Abram al fondo, mientras que a los costados fueron colocados Marcos López y Luis Advíncula.

Sin embargo, no hubo un entendimiento colectivo en este sistema y, por ejemplo, el sector izquierdo del cuadro nacional estuvo más que en debe: Marius Wolf fue un constante dolor de cabeza por allí, creando peligro y con una asistencia a Niclas Füllkrug para el segundo gol. La pelota rápidamente se perdía y solamente en el primer tiempo se tuvo un 32 % de posesión de la pelota. Ante la necesidad y ya con dos tantos por debajo en el marcador, se pasó a la tradicional línea de 4 que generó que el equipo se pare mejor en la cancha, progreso que no bastó para ir hacia el arco contrario. No hubo ningún remate al arco a favor de la Selección Peruana.

Wilder Cartagena recibió una amarilla por falta sobre Mario Götze. | Fuente: EFE | Fotógrafo: RONALD WITTEK

Actuaciones individuales en la Selección Peruana por debajo del nivel habitual

Las notas aprobatorias de parte de la Selección Peruana fueron Renato Tapia y Pedro Gallese. El volante del Celta de Vigo se encargó de repartir la pelota -cuando se pudo- y buscó la recuperación, en tanto que si no hubiese sido por el guardameta de Orlando City de la Major League Soccer (MLS), los germanos no solo marcaban en dos ocasiones.

A López le costó la cobertura en izquierda y le ganaron la espalda, Christofer Gonzales con las justas tocó la pelota, Miguel Araujo no mostró solidez en defensa y cometió un penal, Wilder Cartagena perdía en el uno contra uno, Pedro Aquino no fue ese jugador que ingresa en el América de México y Luis Abram se dejó anticipar en el doblete de Füllkurg.

Raúl Ruidíaz no es Gianluca Lapadula

Las comparaciones siempre son odiosas. Aplica para todo. No obstante, quedó claro que el rendimiento de la 'Pulga' no fue el esperado en el partido frente a la Selección de Alemania. El delantero del Seattle Sounders es más un finalizador. Sí, pero el juego de la bicolor es más asociativo por característica y es allí en donde el exMonarcas Morelia pasó desapercibido.

'Lapa' ingresó en la segunda parte en su reemplazo y su entrada generó mayor poderío ofensivo en el equipo de Reynoso. El jugador del Cagliari (con 15 goles en la temporada) va más al choque, se recoge, toca y distribuye el balón a los extremos, jala marca y tiene juego aéreo, precisamente lo que adolece Ruidíaz. El 'Bambino', por ahora, no se puede ni resfriar. Sin él en la cancha, Perú pierde sobremanera al no tenerlo desde el arranque.

