Este jueves Perú visitará a Argentina en un partido por la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, previo al compromismo, Jefferson Farfán, delantero de la 'blanquirroja', respondió un divertido ping pong de preguntas sobre sus compañeros en el combinado nacional para FPF Play.

Entre las preguntas que más llamaron la atención estuvo una acerca del look de los jugadores de la 'blanquirroja'. Al ser preguntado sobre quién se viste mejor, Jefferson Farfán contestó: "Hay varios que tienen su estilo. Pero que a mí me gusten personalmente creo que el ‘Cholo’ Cueva y Pedro Aquino (risas). ¡Qué abusivos! Creo que André Carrillo, Sergio Peña y Paolo Guerrero tienen su estilo".

Asimismo, el delantero de Alianza Lima fue consultado sobre qué jugador es el que tiene más 'chocolate' en el equipo, ante lo que contestó: "Ya pues. ¿Quién más? ¿Quién más? (risas). No, hay varios: Christian Cueva, André Carrillo, Gabriel Costa, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Miguel Trauco. Hay varios", en referencia a su reciente celebración de un gol con el cuadro íntimo.

'Tiki taka' a Jefferson Farfán:

¿El que más come en la selección?

Hay varios. Me quedo con Paolo Guerrero. Mi compare es de buen diente. Es un abusivo.

¿El que más duerme?

También hay varios, puede ser el ‘León’ Zambrano.

¿El más duro de la selección?

El ‘chato’ Ruidíaz. A mi compare Paolo Guerrero tampoco le sacas ni un céntimo, es tieso.

¿El más serio de la selección?

Puede ser Luis Abram, lo siento tímido.

¿El más bailarín de la selección?

Luis Advíncula y Yoshimar Yotún de lejos.

¿El más arreglado de la selección?

Está dura la cosa. Estamos debiendo creo. La gente tiene sus cositas, pero arreglado tampoco.

¿El que mejor viste?

Hay varios que tienen su estilo. Pero que a mí me gusten personalmente... el ‘Cholo’ Cueva y Pedro Aquino (risas). ¡Qué abusivos! Creo que André Carrillo, Sergio Peña y Paolo Guerrero tienen su estilo.

¿El que peor se viste?

El que se lleva la corona es el ‘Cholo’ Cueva, de lejos. Pero tiene sus cositas. De vez en cuando se le escapa un tornillo. Ahí está, a nada.

¿El de mejor chocolate?

Ya pues. ¿Quién más? ¿Quién más? (risas). No, hay varios: Christian Cueva, André Carrillo, Gabriel Costa, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Miguel Trauco. Hay varios.

En el baile: ¿Aldo Corzo o Gianluca Lapadula?

Prefiero a Gianluca Lapadula. No he visto algo tan malo bailando como Aldo Corzo. Su actitud no le alcanza. ¡Pata cuadrada!

¿El más fregado de la selección?

Joden todo el día: ‘Cholo’ Cueva, Christian Ramos, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. En esta selección es pura chacota, hay buen ambiente.

¿Santiago Ormeño ya tiene chapa?

Todavía. Poco a poco. Ya lo voy a sorprender con una chapa. Tiene un aire a ‘Perleche’ (camarógrafo de la selección) ¡Yucas secas! (risas).

