Selección Peruana entrenó en 'El Fortín' de Vélez Sarsfield | Fuente: Selección Peruana

El operativo Buenos Aires continúa en marcha. La Selección Peruana trabajó este martes en el estadio José Amalfitani ‘El Fortín’, del club Vélez Sarsfield, preparándose para el compromiso contra Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú llegó el lunes a territorio argentino luego de caer ante Bolivia en La Paz, resultado que los dejó en el sétimo lugar con 11 puntos. Ahora su siguiente encuentro es ante el elenco dirigido por Lionel Scaloni, que se afirmó en la segunda casilla tras golear a Uruguay.

El escenario escogido para los entrenamientos de la ‘bicolor’ fue en las instalaciones de Vélez Sarsfield, donde anteriormente dirigió Ricardo Gareca con paso destacado.

Sergio Peña se alista para reaparecer ante Argentina

Para enfrentarse a Lionel Messi y compañía, la Selección Peruana no podrá contar con André Carrillo, quien no viajó a La Paz a la espera de recuperarse de una lesión en la zona lumbar. La ‘Culebra’ no estará apto, por lo que permanecerá en Lima.

Quien sí apunta a regresar e incluso meterse al once en el Monumental de Núñez es Sergio Peña. El mediocampista, autor de un gol ante Chile, trabajó con normalidad y dejó buenas impresiones en el comando técnico. De todos modos, seguirá siendo observado para ver su evolución hasta el jueves.

Ricardo Gareca todavía no tiene confirmado el equipo que mandará ante Argentina, pero a dos días del partido los cambios serían mínimos respecto a lo visto en Bolivia. Pedro Gallese en la portería; Luis Advíncula, Christian Ramos y Alexander Callens en la defensa. Una de las dudas es por quién decantarse en el costado izquierdo, si Marcos López o Miguel Trauco, que cumplió su fecha de suspensión.

Los tres elementos del mediocampo serían Sergio Peña, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. En tanto, Gabriel Costa y Christian Cueva tienen las principales opciones de acompañar a Gianluca Lapadula, el único centrodelantero.

La Selección Peruana volverá a trabajar el miércoles para definir el once con el que buscará sumar en Buenos Aires, como en su última visita por las Eliminatorias.





NUESTROS PODCAST

Algunos reportes indican que las vacunas nos protegen solo por un tiempo determinado. ¿A qué se debe esto? ¿Qué dice la ciencia? ¿Por qué es importante recibir la vacuna contra la Covid-19?