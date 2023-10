Juan Reynoso: ¿cuáles son sus números en los 11 partidos que dirigió a Perú?

A un día del complicado enfrentamiento ante la Argentina de Lionel Messi, la interna de la Selección Peruana no es de las mejores. La derrota ante Chile dolió, y mucho. Más allá del 2-0 en contra, lo que preocupa sobremanera es la forma cómo se jugó en el Estadio Nacional de Santiago. El sistema de juego fue radicalmente defensivo hasta para la filosofía de Juan Reynoso, quien ahora se enfrenta a sus noches más grises desde que llegó a la bicolor en agosto del 2022. La fortuna y los resultados no le sonríen, y por supuesto las crítican abundan.

Juan Reynoso no tiene registros positivos en este arranque de las Eliminatorias y su proceso hasta ahora no es alentador. Incluyendo los duelos ante Paraguay, Brasil y Chile, Reynoso ha dirigido en once ocasiones a la Selección Peruana con un balance de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. A su vez, el equipo nacional solo ha anotado ocho tantos, anotando cada 0.72 minutos como promedio.

Si bien es cierto que su etapa empezó con algunos triunfos, ya al disputarse las Eliminatorias todo cambió para Reynoso y para la Selección Peruana que no tiene un remate al arco hasta el momento en 270 minutos. Incluso el entrenador de Chile, Eduardo Berizzo, y el referente de esa selección, Gary Medel, no ocultaron su sorpresa por lo sencillo que fue que obtener el triunfo en el 'Clásico del Pacífico'.

"No jugamos, nunca nos encontramos. Perdíamos la pelota mucho. Chile jugaba a un toque y era así. No podíamos hacer nuestro juego. Ellos nos contraatacaban", fue la reflexión de Paolo Guerrero, que quedó con un sabor amargo tras perder de esa forma ante Chile.

De esta manera, Perú está obligado a conseguir un buen resultado ante Argentina. No será una tarea sencilla, ya que la campeona del mundo solo ha sufrido una derrota en sus últimos 51 partidos. Además no podrá contar en su once con los lesionados Carlos Zambrano y Christofer Gonzales.

Resultados de la era Juan Reynoso:

México 1-0 Perú

El Salvador 1-4 Perú

Perú 1-0 Paraguay

Perú 1-0 Bolivia

Alemania 2-0 Perú

Marruecos 0-0 Perú

Corea del Sur 0-1 Perú

Japón 4-1 Perú

Paraguay 0-0 Perú

Perú 0-1 Brasil

Chile 2-0 Perú

