La reflexión de Paolo Guerrero tras 2-0 de Chile: "No jugamos, un partido para el olvido"

Perú perdió 2-0 a manos de Chile en Santiago, con lo que sigue entre los últimos lugares de la tabla de posiciones en la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Paolo Guerrero fue titular en la delantera de la Selección Peruana y, lamentablemente para los intereses de la blanquirroja, no tuvo chances de gol de cara al arco de Brayan Cortés. El nivel del cuadro nacional estuvo en deuda y ello fue objeto de comentario del popular 'Depredador'.

"No jugamos, nunca nos encontramos. Perdíamos la pelota mucho. Chile jugaba a un toque y era así. No podíamos hacer nuestro juego. Ellos nos contraatacaban. Buscaban balonazos a Alexis Sánchez, peleaban la segunda bola y así nos hacían daño. No podíamos controlarnos. El primer gol viene por pelota parada", le dijo Guerrero a Movistar Deportes.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Paolo Guerrero, crítico luego del Chile 2-0 Perú

Eliminatorias La palabra de Paolo Guerrero luego del partido en Santiago.

Posteriormente, el atacante de la Liga Universitaria de Quito fue consultado sobre cuál fue la intención que buscaron antes del encuentro en la capital chilena.

"Nos propusimos jugar. Creo que hemos demostrado en otros partidos cómo hemos jugado. No lo hicimos hoy y creo que en el segundo tiempo quizás mejoramos, pero ellos ya estaban 1-0 arriba. Un partido para el olvido", sostuvo el '9' de la bicolor.

Por último, Paolo Guerrero agregó que "nos presionaron bien. Por ahí que no encontrábamos ese pase por dentro, a los jugadores. Este equipo puede jugar mejor".

Otro de los que también habló en el 'equipo de todos' fue el director técnico Juan Reynoso. En conferencia de prensa, respondió por el desempeño de sus jugadores en esta oportunidad como visitante.

"Es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido, y la verdad no lo interpretamos como lo esperábamos. En el escenario malo pasaron muchas cosas, y esa es responsabilidad mía", remarcó el entrenador.

"Lo que diga va a sonar más a disculpa que a solución, esperábamos un partido que se dio tal cual, por el tema de la cancha, las condiciones del rival y lo que seguro que a todos nos molesta", añadió

NUESTROS PODCAST

Una mujer con esclerosis lateral pide tener derecho a una muerte digna

La Sra. María tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y está completamente paralizada. Mañana en la tarde se realizará una audiencia judicial para decidir si ella merece que los médicos de EsSalud le retiren todo tipo de tratamiento (incluyendo la respiración mecánica).