Mario Kempes: "Perú no puede depender de uno o dos jugadores contra Argentina, sino de todo el equipo" | Fuente: Difusión

Este jueves Perú visitará a Argentina por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Buenos Aires y, previo al encuentro, Mario Alberto Kempes, exfutbolista y campeón mundial con la 'albiceleste' en 1978, conversó con RPP Noticias sobre la actualidad de ambas selecciones.

En tanto al cuadro 'blanquirrojo, Kempes precisó en Fútbol Como Cancha: "No quiero estar en la piel de Ricardo Gareca porque ha demostrado que es un gran técnico. Ahora quizá perdió un poco de ese empujón anímico que te dan los triunfos, pero todavía tiene posibilidades de dar".

Asimismo, el 'Matador' habló de la actualidad de la 'albiceleste' y el optimismo tras ganar la Copa América: "Argentina luego de la Copa América como equipo se hizo más fuerte y como selección se hizo más famosa. Pero no nos engañemos, los partidos clasificatorios son los más difíciles que hay. Esto no es el Mundial y te puede ganar cualquier equipo".

Por otro lado, Kempes indicó cómo considera que debe presentarse Perú: "Gareca sabe que con un jugador o dos jugadores no va a ganar un equipo grande, no puede depender de eso, sino de todo un equipo, con una defensa que no se equivoque porque a la primera Argentina te puede vacunar. Perú debe aprovechar esas poquitas oportunidades que se le presente en el partido ante Argentina".

Por último, Mario Alberto Kempes también se refirió a la figura de la selección argentina y su buen presente: "A Lionel Messi lo veo más tranquilo jugando junto a sus compañeros, en Argentina ya conoce a sus compañeros y está disfrutando. Tiene la edad para empezar a disfrutar y no a sufrir".

